王美惠向內政部爭取　都市計畫變更及道路修繕經費

▲王美惠邀請內政部官員南下研商市政都計變更 ，成功爭取改善市區道路經費 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠日前邀請內政部董建宏次長南下，與嘉義市政府針對都市計畫變更舉辦座談，市長黃敏惠也親自與會，會議中針對北港路兩側交流道特定區及圖書總館園區興建用地案，和內政部及國土管理署進行討論。

另王美惠爭取的嘉義市提升道路品質計畫，國土管理署已核定，學府路及小雅路道路改善工程，獲中央補助款1,948萬元、嘉義市垂楊大橋路面改善工程，中央補助款659萬元，共計補助約2,600萬，補助金額皆超過總經費之84%。

王美惠表示，北港路緊鄰高速公路交流道，是往來嘉義縣市必經之路，亦為嘉義市的門戶;另圖書總館全區開發計畫，關係到嘉義市整體知識、經濟、及生活園區，身為民意代表將做為市府和中央溝通的橋樑，期盼在市府團隊和中央的努力下，順利完成相關都市計畫。

市長黃敏惠表示，這兩項都市計畫，不是只著墨在嘉義市，而是把整個中台灣做聯結，並考量臨近的產業園區發展為前提，是個整體區域的計畫，將雲嘉南都納入思考，這兩項都市計畫案，是所有局處一起參與、從生活到樂齡並和文化串連，再為地方創生催生，感謝今天內政部到嘉義市一起討論，一起為城市找到新定位。

次長董建宏表示，市政的發展就是整體國家的發展，感謝市政府配合中央政策，在北港路都市變更計畫中將社宅納入，環境如果沒有多元的使用，將會是浪費。嘉義市都市計畫區的農地，發展的願景及合理性，需要加強說明，這將是首要的考量。

董次長說，總圖計畫是舊市區整體再開發，概念要建構的時侯，不能只包括總圖，還要有水大排景觀整體發展，嘉義市透過總圖規劃做為轉接點，將文化知識的空間，與歷史意象串連。總圖為開放式的環境，而後續整個交通環結將是審查的重點，希望城市都能建立舒適又便捷的交通，如果能將低碳節能的政策結合，完善公共腳踏車的建置，這樣的規劃交通環境狀況就會大不同。

會議後，董次長特別前往北港路現勘，責成國土管理署與水利署和高公局溝通，加速推動朴子溪水系逕流分擔，在北港路交流道處建設滯洪池，以紓解排水。