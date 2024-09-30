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車界女神廖盈婷教你輕鬆喝好水　歐德好水RO淨水器讓身體健康零負擔

▲▼歐德集團,歐德好水RO淨水器,喝好水,廖盈婷。（圖／歐德集團提供）

▲車界女神廖盈婷愛用「歐德好水RO淨水器」輕鬆喝好水，身體健康零負擔 。

圖、文／歐德集團提供

重視健康喝好水的「車界女神」廖盈婷，為了同事的健康，一聽說歐德集團推出「歐德好水RO淨水器」，機身輕薄、省時便利、現濾現喝，還榮獲日本「GOOD DESIGN設計獎」以及「經濟部標準檢驗局」水質安全標章，二話不說辦公室立馬給它裝下去。

經常聽到熟識的毒物專家分享「喝好水」重要性的廖盈婷說道，一般家裡的自來水因為管線老舊，細菌、鐵鏽、泥沙都可能滲入管線內，長期喝下不乾淨的水，就像吃黑心食品一樣，危害健康。也因此有人選擇改喝礦泉水，以為可以補鈣補鎂補微量元素時，也把過多的雜質、病菌可能還有塑膠微粒，全喝下肚，想喝水補營養一樣不健康，不如飲食均衡才是王道。

回憶起辦公室還沒安裝「歐德好水RO淨水器」時，廖盈婷和同事們每天先用簡易濾水器過濾第一次，再用濾水壺過濾第二次，最後還要加熱煮沸，經過費時費工三道程序的結果，透過TDS水質檢測筆檢測，從自來水TDS「73」也只降到TDS「34」，(TDS越低表示水質越純)，雖然世界衛生組織公佈直飲水TDS在50以下可以生飲，但裡面還含有很多雜質、病菌，而透過「歐德好水RO淨水器」過濾後的水，TDS只剩下「6」，讓廖盈婷直呼不可思議。

主要因為「歐德好水RO淨水器」運用「複合式四重過濾」，其中「RO濾心」可濾除病毒及重金屬；「PCF濾心」可濾除泥沙、鐵鏽、吸附異色異味、改善水質口感，是目前淨水處理中最乾淨的過濾技術。讓廖盈婷滿意的是不但施工快速、更換濾心3秒搞定、搬家也能輕鬆帶走外，更重要的是CP值超高，買到賺到，開心分享上網搜尋「歐德好水」，就可以買到。

「歐德好水 ALLDAY喝好水」官網https://order.pse.is/6br2rv

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