　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

▲歐德集團推動「百林計畫」，第8場次赴南投縣溪頭地區造林。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲歐德集團推動「百林計畫」，第8場次赴南投縣溪頭地區造林。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣家居業知名品牌歐德集團推行「百林計畫」植樹活動，日前赴南投縣舉辦第8場次，由董事長陳國都率領公司同仁種下150棵台灣原生樹肖楠，縣長林明溱也到場參與，親手種樹，呼籲社會大眾及企業一起響應，共同為台灣減碳及永續環境盡份心力。

縣府指出，歐德集團今年與台大實驗林管理處合作，11日在溪頭地區內湖國小附近的山坡地進行植樹活動，台大實驗林管處副處長衛強、中國時報社長王綽中等人都到場參與，一起為百林計畫揭牌，也分別種下肖楠樹苗，衛強也代表頒發認養證書給陳國都，象徵雙方合作造林的新開始。

▲歐德集團推動「百林計畫」，第8場次赴南投縣溪頭地區造林。（圖／南投縣政府提供）

陳國都表示，公司響應種樹減碳，繼於德國進行循環造林，在台灣也自2019年發起百林計畫，以在台灣種植100座樹林為使命，在南投溪頭完成的是第8座，也期待與更多在地社會企業合作，回饋台灣鄉土，營造友善的森林環境，有效減碳善盡企業環保責任。

▲歐德集團推動「百林計畫」，第8場次赴南投縣溪頭地區造林。（圖／南投縣政府提供）

林明溱特別感謝歐德集團願意來到南投溪頭的美麗山林間植樹、善盡企業環保責任，尤其溪頭是全國知名的休閒度假勝地，自然環境的維護更是重要，也希望有更多企業能夠響應，種下更多樹木，不但能減輕空氣汙染，更能響應減碳永續目標，讓台灣山林恢復往日生機和自然生態。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽奔400km求輕判：她是一張白紙
魔獸趴趴走「都沒戴口罩」　指揮中心回應了
許瑋甯破尺度脫了！　「上半身只穿內衣」解褲頭
團團乖乖伸掌「扶籠量血壓」　動物園曝最新病況
戶外口罩要鬆綁了！　王必勝：最快11月底實施
季芹轉戰當啦啦隊女神！　揭林襄私下面：一轉頭立刻收起笑容
托福考不過...富二代赴美「洗學歷」　7年進不了大學被騙18
快訊／今增69死！　本土+22631「比上周減少8.7%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過期廣告旗變成寶！花蓮媽媽教做環保「旗袋」　減廢購物最時尚

創歷年最佳成績！行政院動員會報業務訪評　花蓮獲頒優等殊耀

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

花蓮東大門夜市晉升4星！　星級名攤總計460顆星全國最多

獨居婦身體不適頻發抖無法接電話　女兒心急求助內埔警救援

竹山鹿谷產「黑金」　南投縣府聯手環科大輔導開發生物炭產品

南投縣就業博覽會將登場　大立光、九族文化村號召…月薪上看9萬

南消救災現場指揮及人員管制系統　高樓層火災實兵演練提升救災安全

台東縣長候選人電視公辦政見會　11／17起在縣內有線電視播放

台南安定國道8號側車道完成道路改善　路平順暢是真A

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

過期廣告旗變成寶！花蓮媽媽教做環保「旗袋」　減廢購物最時尚

創歷年最佳成績！行政院動員會報業務訪評　花蓮獲頒優等殊耀

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

花蓮東大門夜市晉升4星！　星級名攤總計460顆星全國最多

獨居婦身體不適頻發抖無法接電話　女兒心急求助內埔警救援

竹山鹿谷產「黑金」　南投縣府聯手環科大輔導開發生物炭產品

南投縣就業博覽會將登場　大立光、九族文化村號召…月薪上看9萬

南消救災現場指揮及人員管制系統　高樓層火災實兵演練提升救災安全

台東縣長候選人電視公辦政見會　11／17起在縣內有線電視播放

台南安定國道8號側車道完成道路改善　路平順暢是真A

6少年突然闖家中「暴打性侵13歲少女」 　現場用手機拍片分享

2023兔年財運出爐！命理專家：「5生肖」準備賺大錢

蔡英文：11月26日返鄉投票　「為家鄉挺身而出」

美智庫解讀拜習會：短期關係回穩　長遠難有交集

高虹安政見會批林智堅「只在乎可拍照打卡的政績」　國小6年蓋不好

徐佳瑩罕見曝光「內心私密話」超悲傷：我覺得我沒辦法面對

「明年房價不會跌！」　他點名一縣市：籌碼最亂

Tiffany青銅腐蝕掛鎖雕塑藏驚喜　打開被鑲鑽、沙弗萊石手環閃到

高虹安猛攻公共工程！懷疑有「新竹大秘寶」：政黨輪替會揭露真相

北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽奔400km求輕判：她是一張白紙

馬麻屢次質問「你是帥哥嗎」 哈士奇堅定點頭：那還要問！

地方熱門新聞

蔡其昌猛攻「中火很髒我認同」國民黨蓋的

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

蔡其昌頻轟到底是跟林佳龍選還是我　盧秀燕妙回

黃偉哲現身黃昏市場掃街　

王宣貿茶品封膜秀創意

日本青森縣弘前市長疫情後首次來訪

盧：高雄多槍擊「蔡副院長也該表示」

「作文冠軍」狂吃螺絲表現自評60分

彰化公辦政見發表會16日登場　縣長候選人正面交鋒

台南安定國道8號側車道完成道路改善

蔡其昌痛批盧秀燕「治安會報找代班」

素人市長候選人：有0-6歲童每戶補助1萬

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

黃偉哲市場拜票高人氣

更多熱門

相關新聞

明起開放台東縣民自由撿拾海岸漂流木

明起開放台東縣民自由撿拾海岸漂流木

台東林區管理處自111年10月4日至交通部中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域範圍）為止，期間開放設籍台東縣居民自由撿拾海岸地區保安林範圍內之漂流木，開放撿拾期間，台東林管處於轄管知本工作站、成功工作站及大武工作站等3處設置臨時林產物檢查站，請民眾配合漂流木檢查登記程序辦理。

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

山老鼠國有林班地盜伐！警遭撞負傷逮1人

山老鼠國有林班地盜伐！警遭撞負傷逮1人

溪頭明山妖怪村1泊1食每人1765元

溪頭明山妖怪村1泊1食每人1765元

被疫情害慘了！只2人候車　彰化客運下周減班停駛

被疫情害慘了！只2人候車　彰化客運下周減班停駛

關鍵字：

歐德集團百林計畫溪頭肖楠

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面