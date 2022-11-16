歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

▲歐德集團推動「百林計畫」，第8場次赴南投縣溪頭地區造林。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣家居業知名品牌歐德集團推行「百林計畫」植樹活動，日前赴南投縣舉辦第8場次，由董事長陳國都率領公司同仁種下150棵台灣原生樹肖楠，縣長林明溱也到場參與，親手種樹，呼籲社會大眾及企業一起響應，共同為台灣減碳及永續環境盡份心力。

縣府指出，歐德集團今年與台大實驗林管理處合作，11日在溪頭地區內湖國小附近的山坡地進行植樹活動，台大實驗林管處副處長衛強、中國時報社長王綽中等人都到場參與，一起為百林計畫揭牌，也分別種下肖楠樹苗，衛強也代表頒發認養證書給陳國都，象徵雙方合作造林的新開始。

陳國都表示，公司響應種樹減碳，繼於德國進行循環造林，在台灣也自2019年發起百林計畫，以在台灣種植100座樹林為使命，在南投溪頭完成的是第8座，也期待與更多在地社會企業合作，回饋台灣鄉土，營造友善的森林環境，有效減碳善盡企業環保責任。

林明溱特別感謝歐德集團願意來到南投溪頭的美麗山林間植樹、善盡企業環保責任，尤其溪頭是全國知名的休閒度假勝地，自然環境的維護更是重要，也希望有更多企業能夠響應，種下更多樹木，不但能減輕空氣汙染，更能響應減碳永續目標，讓台灣山林恢復往日生機和自然生態。