鄭正鈐籲林智堅回應喝好水公投　「民生議題應優於縣市合併！」　

▲鄭正鈐呼籲新竹市府盡快回應「喝好水」公投訴求。（圖／翻攝鄭正鈐臉書，下同）



記者杜冠霖／綜合報導

新竹市喝好水公投以13萬1816票同意票通過，凸顯市民對此項法案的重視。新竹市長林智堅不斷強調縣市合併修法的急迫性，但攸關市民健康的喝好水的民生法案，在民眾心中更具急迫性。

新竹市地方公投案第一案主文為「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」該案由台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝領銜。

地方公投票案投票權人35萬7083人，依規要取得25%有效同意票，且同意票要多於不同意票，門檻為同意票8萬9271票；最後投票人數15萬4923人、投票率43.39%，同意票達13萬1816票，取得36%有效同意票。

對於公投結果，新竹市府昨（9日）已展開「廢污水管理自治條例」立法前期準備作業，將主動邀請民間團體參與會談，研訂事業廢（污）水管理策略；同時，也爭取2024年再增加9萬噸石門水庫水供應，並提高公共污水下水道接管率，回應大新竹民眾喝好水訴求。

對此，鄭正鈐表示，新竹市府昨日雖然宣布推動「廢汙水管理自治條例」立法前期準備作業，但民進黨卻端出一堆自治條例形成前「需要考量行政機關是否有窒礙難行之處」、「應避免立法權凌駕行政專業」等等理由，強調「還有很長一段溝通的路要走」。

鄭正鈐指出，非常樂見新竹市政府著手推動相關立法前期準備作業，除期盼能盡速通過廢汙水管理自治條例，並請市府公布立法流程，安排公民參與及公開相關資訊。

台灣乾淨水行動聯盟今日遞交廢汙水管理自治條例草案的要點，包括設置廢汙水汙染管理審議委員會，由委員會促進水質管理事權統一；落實飲用及灌溉水源水質維護，針對新設、既有及未經環評的廢汙水放流口進行輔導管制作為，兩年內達成廢汙水不得混入飲用水及灌溉水取水口上游，並促進水質管理及監測資訊公開，違反者應有相關罰則；聯盟也呼籲竹縣府也訂定廢汙水管理自治條例。