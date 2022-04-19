1個旋轉底座打造3種汽座模式！Nuna NEXT system掀優雅育兒風潮

▲Nuna NEXT system不只呵護寶貝，更體貼爸媽，讓VOLVO凱銳汽車董娘蔡旻紋與車界女神Snow廖盈婷，都忍不住直呼相見恨晚。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

VOLVO凱銳汽車董娘、Jolin親姊蔡旻紋與車界女神Snow廖盈婷，對好車瞭若指掌的兩人難得同台，聊的不是車經，而是滿滿育兒心得。雙寶媽蔡旻紋建議新手爸媽「育兒用品一定要輕巧」，獨自帶小孩出門才不會手忙腳亂；同樣是過來人的廖盈婷則認為「媽媽應該要優雅」，過個5年、10年孩子長大了，回頭想起與他的相處時光才會快樂，而不是一直大喊「我這個沒帶、我那個沒帶、手臂變好粗」那種焦慮的感覺。

▲蔡旻紋(左)與廖盈婷(右)同台大聊育兒經。（圖／記者湯興漢攝）

蔡旻紋與廖盈婷兩位漂亮媽咪，不只懂車，也懂好汽座！追求高品質的她們，看到嬰童精品品牌Nuna新推出的NEXT system™，都忍不住直呼相見恨晚。蔡旻紋透露自己最注重育兒用品的「材質」，Nuna選用有機認證的布料，「對於在清潔跟舒適度上有一定的水準」，而在親自試用後，她更大讚NEXT system™底座能夠360度旋轉「很加分」。

▲VOLVO凱銳汽車董娘蔡旻紋挑選育兒用品最注重材質。（圖／記者謝盛帆攝）

「NEXT system已經顛覆我的三觀！」車界女神Snow廖盈婷表示自己挑育兒用品，追求「中看又中用」，因為以前用的提籃為了強化安全性通常頗有重量，每次帶小孩出門都變練二頭肌「很狼狽」，但NEXT system™系列汽座非常輕巧，單手就能輕鬆提起，當媽媽們也能維持時尚優雅，讓她笑稱「整座城市都是我的伸展台」。

▲廖盈婷單手就能輕鬆提起睡箱式汽座CARI™ aire。（圖／記者湯興漢攝）

總能將貼心功能與時尚設計巧妙結合的Nuna，以歐洲新世代汽座概念，引進NEXT system™系列新品，創新升級的底座能360度旋轉，只要一個動作即可任意卡合睡箱、提籃或汽座，還有顏色標示幫你確認是否安裝到位，掀起一波優雅育兒風潮。

▲▼創新底座能360度旋轉(上)，還有顏色標示是否安裝到位(下)。（圖／記者謝盛帆攝）

Nuna產品經理黃貞穎指出，全平躺提籃汽座ARRA™ next有三段式背靠，調整角度將近160度，讓寶寶可以很舒適地在裡面睡，成長空間也比較大，等到小孩長大之後就可以選購，獲得德國紅點設計大獎的0-4歲汽車安全座椅TODL™ next，所以整套NEXT system™，不論是在外觀、使用功能設計或是花色上，「都照顧到方方面面」。

▲睡箱式汽座CARI™ aire內部採用GOTS™認證有機棉布料。（圖／記者謝盛帆攝）

NEXT system™系列新品中的睡箱式汽座CARI™ aire，更是全台首見！從外出步行到乘車，都讓寶寶安穩睡眠不被打擾。Nuna產品經理黃貞穎補充說道，「CARI aire結合了睡箱空間寬敞、舒適平躺的特性，與汽座的特色，它同時可以搭配底座在車上安裝，裡面的有機棉小坐墊，有通過國際GOTS™認證，所以絕對是無毒，非常保護小朋友的安全。」

▲NEXT system™一個旋轉底座能打造三種汽座模式。（圖／記者湯興漢攝）

一個旋轉底座打造三種模式，能依照需求靈活轉換，Nuna NEXT system™讓寶寶從出生就享受尊榮舒適的安全座椅，以最舒服的姿態出行，不只呵護寶貝，更體貼爸媽，或提、或推或放都方便，就算一打一也優雅愜意，難怪能圈粉無數時尚媽咪。