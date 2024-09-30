史詩級颶風海倫肆虐！美國東南6州超過94人死亡　1000人下落不明

▲颶風海倫侵襲，美國喬治亞州首府亞特蘭大淹水。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

颶風「海倫」（Helene）橫掃美國東南部的佛羅里達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州等6個州，連帶引發史詩級的災難性洪水，停在港灣的船隻翻覆、車輛滅頂、街道一片汪洋，目前造成至少93人死亡，其中還包括2名消防員，而北卡其中一個郡更有1000人下落不明，約有210萬戶民眾無電可用。

根據CNN、紐約郵報，引發史詩級災難的颶風海倫，最近侵襲美國東南部，造成佛羅里達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、維吉尼亞州、田納西州等6個州有至少93人死亡，其中北卡死者達36人、南卡死者則為25人，其中包括薩魯達郡（Saluda County）的2名消防員，至於喬治亞州則至少有17人死亡，其中2人死於龍捲風。

▲颶風海倫侵襲，美國佛州帕納西亞淹成一片汪洋。（圖／達志影像）

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，佛州至少有11人死亡，包括皮尼拉斯郡（Pinellas County）溺水身亡的死者。至於維吉尼亞州、田納西州則各自傳出2人死亡。

颶風海倫引發的洪水，導致北卡羅來納州300條道路封閉、南卡則是有150條道路封閉。北卡官員承認，道路在封閉以後阻斷了向社區提供供水，導致班康郡威弗維爾市（Weaverville）斷水斷電，而班康郡接獲的失蹤案高達1000件。

United States Power Outage Map網站的資料顯示，南卡、北卡、喬治亞州、佛州、維吉尼亞州約有210萬戶停止供電。

▲美國佛州基頓海灘。（圖／達志影像）

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）則感嘆，災區看起來「就像是被炸彈炸過」，且颶風海倫「不打算放過任何人」，喬治亞州17名死者包括一名母親、1個月大的雙胞胎男嬰、7歲男孩與4歲女孩、58歲男子。

至於佛羅里達州26日晚間遭到颶風海倫侵襲的幾天後，當地無數的居民流離失所，超過14萬7000戶停電。佛州州長德桑蒂斯表示，「一些房屋完全被摧毀」。