國小學費半年6200元　美業媽嘆「難怪不敢生小孩」全炸了

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

生養小孩所費不貲，一位人母便在Threads感嘆，孩子剛上小學，半年學費是6200元，抱怨繳下去就無法多存錢了，難怪大家不敢生小孩。貼文掀起議論，就有網友開批，「半年繳6200都繳不起了，拜託不要生小孩好嗎？」也有人忍不住直嘆，「這個世代生活無論有無孩子，都不容易啊！」

有網友在Threads發文，坦言被氣到，看到該位媽媽說國小學費6200元很貴，但其中有4300左右是營養午餐費用，換算下來一餐只要50元。家中條件的話，是工作忙碌的雙薪家庭，會送小孩去安親班，不清楚男方的工作，女方則在做美業。

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原PO就傻眼，「半年繳6200都繳不起了，拜託不要生小孩好嗎？妳都已經在推銷非必需品的東西了，ex：霧眉、美容，然後說教育費用繳不起？」他也在留言處強調，自己會生氣，是因為看到女方說「這年頭不生，是因為養小孩費用太多，感覺很貴，無法存錢。」

原PO就不解，「是生了小孩就要丟給人家養，只要有多的錢不存，拿去買專櫃保養品是嗎？」「她有錢買好幾千的美妝產品，然後公立國小的學費一學期6000多，說繳了存不到錢。」

貼文一出，許多人也超傻眼，「我有看到…她自己的文還去買一瓶幾千的粉底液真的無言」、「一學期4、5個月，六千多真的太便宜了…而且第二胎幼兒園還免學費，連餐費都不用付！」「一餐五十幾元還要有三菜一湯，請媽媽告訴我這樣的飯菜到底能有多好吃」、「感覺他們負責生，其他人要負責養。」