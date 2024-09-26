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雞蛋糕阿伯「帶傷擺攤」！他一問快心碎：怎麼會是壞人

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日分享一位雞蛋糕阿伯的故事，「聽完都快心碎了。」該位阿伯上月底被不熟的鄰居打破頭，起因只是鄰居要求請喝飲料，卻因等太久就動手。受傷的阿伯要等到10/7才能開刀，之後有半年無法工作，可仍要負擔房租、生活、治療等費用，「講起一切沒有怨天尤人，只有一個淡淡無奈的苦笑」，令眾人也超不捨，引發話題。

「聽到一個令人難過的故事…」網友在Threads表示，上月底阿伯在西門租屋處被樓下不熟的鄰居要求請喝飲料，結果對方不滿等太久，竟然動手打爆阿伯的頭。他指出，阿伯平常是靠賣雞蛋糕維持生計，受傷後要撐到10/7才能手術，可開完刀大約有半年無法出來擺攤，但還是得負擔房租、生活基本開銷，還有開刀住院等費用。

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讓原PO心疼的是，阿伯講起一切時，並沒有怨天尤人，只是露出一抹淡淡無奈的苦笑。阿伯還說，打他的那個人被放回租屋處了，讓他緊張的提醒，要趕快遠離那個地方和人。但阿伯卻回「如果被打死，那也就算了…」，令原PO直呼「聽完都快心碎了。」

原PO還說，阿伯受傷還沒好就出來擺攤，他有買補品、包5千元紅包，阿伯只肯收下補品，「紅包是怎麼樣也不肯收下…明明那麼困難，卻還是沒有接受。」

雖然身邊親朋好友都擔心他擅自幫忙，會不會讓自己陷入危險，「我相信我的眼光，他是個靦腆害羞的阿伯，常常去買他的雞蛋糕，一包$60，常常算$50就好；下雨天怕餅皮濕軟不好吃，怎麼樣都不肯賣給客人…這樣的人怎麼會是壞人呀！」最後，原PO表示，不知道還能幫什麼忙，只能推廣阿伯的雞蛋糕，「加油，希望阿伯能否極泰來。」

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