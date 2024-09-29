被日本人問路他傻了！瘋狂輸出「1行為」大票狂+1：超多這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友發文感嘆「台灣人的第一外語根本就是日本語吧！」在北車遇到一群不知道如何購票的日本人，結果旁邊的兩、三位路人立刻開始用日語解說。就有網友則是遇到一名直接「飆日文」問路的日本人，完全不在意他是否能理解，讓他覺得「超好笑」，貼文引發討論。

該網友在Threads表示，他說，在路上遇到一位日本遊客，對方想要問路，但卻直接「飆日文」，完全不在意他是否能夠理解，不禁直呼「不知道是不是我遇到的那位日本人比較特別，超好笑」。

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不過，就有不少人也狂點頭，因為曾遇過類似狀況，「先說是個案，一樣是日本人用日文問路，然後人家聽不懂還生氣的，我真的？」「我也被日本人用日文問路過，還好我能用日文報路。救了迷路的阿伯」、「我有被日本人直接用日文問路過3次，也曾經在排隊買蔥抓餅的時候，被日本人用日文問過有什麼口味要怎麼點。」

有網友則表示，「有沒有一個可能，他已經在講英文了（？）」、「日本人真的超妙的，因為真的幾乎都這樣！」「都有吧？我反而遇過用破中文問，只是發現他有日文的口頭禪（ano、edo那種），問他是不是日本人，直接跟他用日文說」、「去日本的時候，他們明明知道你是外國人，也還是繼續用日文跟你講話。看你聽不懂，就會很好心的放慢速度，一字一字的講清楚。真是謝囉！」