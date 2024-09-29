山陀兒逼近　翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、石門水庫「調節放水」

▲翡翠水庫調節放水。（資料圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

山陀兒颱風逐漸增強，氣象署29日一早針對大台北山區發布大雨特報，台北市政府表示，翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、石門水庫均進行預防性調節放水，並呼籲民眾盡量避免前往山區、河濱區域活動，以及在河濱地勢較低的地區停放車輛。

台北市翡管局根據氣象預報資訊研判，翡翠水庫集水區可能受颱風外圍環流及東北季風的影響，帶來長時間強降雨，有必要進行預防性調降水位，以維護大壩安全，並增強水庫蓄洪防災能力，並依據「翡翠水庫運用要點」規定，29日中午12時起以流量每秒310立方公尺，進行預防性調節放水。

而北水處表示，青潭堰因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，青潭堰水位已上升至標高22.40公尺警戒水位，為維護堰體安全，依「青潭堰水門操作規定」，29日中午12時進行每秒約300立方公尺調節性放水，以調降堰體水位，並視上游進流量增減，調整放流量。

北水處提及，直潭壩因上游山區降雨及翡翠水庫調節水位影響，直潭壩水位已上升至標高43.90公尺警戒水位，為維護水壩蓄水安全，依「直潭壩水門操作規定」及「直潭壩運用要點」，定於113年9月29日12時30分起增加調節性放流至每秒約300立方公尺，以調節水壩水位，並視上游進流量增減，調整放流量。

台北市政府說明，翡翠水庫、青潭堰、直潭壩、石門水庫均已進行預防性的調節放水（流）；另中央氣象署29日一早已針對大台北山區發布大雨特報，提醒民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲，因此呼籲民眾儘量避免前往山區及河濱區域活動，也避免在河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等處停放車輛，以策安全。