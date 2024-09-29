毛孩齊聚虎頭埤探險趣　黃偉哲邀賞台灣第一水庫百大勝景魅力

▲「毛孩作伙探險趣」x「城市食力巡迴展-新化區」活動，29日在虎頭埤風景區日舉辦，台南市長黃偉哲到場共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有台南後花園之稱的虎頭埤風景區29日舉辦「毛孩作伙探險趣」x「城市食力巡迴展-新化區」活動，許多民眾入園即迫不及待地前往報到處領取集章卡，準備帶著自家毛孩作伙探險虎頭埤，寵物與人現場互動熱絡，場面極為熱鬧。

台南市長黃偉哲及議員李偉智也到場共襄盛舉，邀民眾帶著毛孩一同體驗台灣第一水庫及百大勝景的魅力。

黃偉哲表示，市府致力打造寵物友善城市，例如虎頭埤風景區，是很適合帶著毛孩一起出遊的寵物友善園區，週邊更有新化果菜市場、新化老街、山上花園水道博物館等景點，歡迎大家放假時，帶著毛孩作伙漫步虎頭埤。黃偉哲也提醒飼主記得幫寵物絕育、施打疫苗並植入晶片，保護自身及毛孩安全。

觀光旅遊局說明，虎頭埤有如台南的後花園，近年市府積極爭取中央經費提升園區環境，打造親子必遊新亮點的全齡式地景遊憩區、修復新化神社歷史建築、整修林間步道、優化環湖步道等，都已陸續完工。今年再獲得交通部觀光署核定「重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛」4.92億元，其中新化虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫預計投入2.2億元，期能吸引更多旅客來一探虎頭埤風景區的嶄新面貌。

觀旅局指出，這次活動透過了帶著毛孩搭太陽能船及百年勝景集章的方式，帶大家領略虎頭埤之美，沿路可與毛孩拍照打卡，漫遊虎頭埤水橋虹影、虎嶼歸雲、孤嶼螺痕、虎頭倒影、濠上觀魚等勝景集章，集章完成後，還可以到服務台參與抽獎，獎品有毛孩領巾、萌寵玩具、寵物推車、船票等各種好禮。另規劃了萌寵及嚐飽雙市集，讓大家吃飽玩好。

此外，這次活動與親海護照配合，參加活動即可獲得350點數，回答親海小學堂問答每題可得50點，邊逛園區邊感應親海貼紙最多可得720點，累積達1,000點可於11月2日至3日的海洋生活博覽會兌換專屬帆布小背包（數量有限送完為止），達2,000點還可參加Gogoro抽獎活動，接下來10月13日泳渡虎頭埤活動，亦有同樣配合活動，歡迎民眾揪團來虎頭埤泳渡、集點數、逛台南後花園。

為推廣台南美食，「台南400城市食力」的獨家移動式展場宣傳車也開進虎頭埤，參加活動除了可以跟親朋好友共乘太陽能船看園區可愛的毛孩外，還可以體驗全台最獨一無二的移動式展場宣傳車，以3D科技的方式，讓大家都可以在專車室內空間，通過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺五感體驗，來全方位感受沈浸於台南山海美景中品嘗美食的魅力。