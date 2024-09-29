台北市議會10／2開議　61席議員「少了7席」還有2人被羈押中

▲台北市議會。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會將於10月2日開議，第14屆市議員共有61席次，但從國民黨的王鴻薇、徐巧芯、李彥秀，民進黨吳沛憶、王世堅當選立委後，國民黨陳重文、應曉薇分別因台智光、京華城案被羈押，還有無黨籍陳政忠被解職，以及民進黨許家蓓過世，此會期共少了9席市議員。

回顧蔣萬安當選台北市長後，國民黨推派原為台北市第3選區（松山、信義）市議員王鴻薇挑戰第3選舉區（中山、北松山）立委，並成功當選，而2024年立委選舉時也順利連任；另原台北市第3選區（松山、信義）市議員的徐巧芯，當選第7選區（信義、南松山）立委。

原為台北市第2選區（南港、內湖）市議員的李彥秀當選第4選區（南港、內湖）立委；原為第5選區（中正、萬華）市議員的吳沛憶當選第5選舉區（中正、萬華）立委；以及曾六度當選台北市第4選區（中山、大同）市議員的王世堅，挑戰第2選舉區（大同、士林）立委成功。

除了上述5名市議員轉戰立委成功以外，第1選區（士林、北投）陳重文於今年上半年涉入台智光案，下半年則是第5選區（中正、萬華）應曉薇捲入「京華城容積率案」、第1選區（士林、北投）陳政忠因涉宏福建設股票等案，確定判刑4年與2年定讞，並遭解職；而第3選區（松山、信義）許家蓓則於日前因子宮內膜癌過世。

儘管陳重文、應曉薇仍保有議員身份，但被羈押期間無法到議場行使投票、質詢等職權。綜合上述，以北市第3選區（松山、信義）從原本9席議員少了3席最多，其次是第5選區（中正、萬華）、第1選區（士林、北投）各少2席，以及第2選區（南港、內湖）、第4選區（中山、大同）各少1席，61席次中有9席市議員無法視事，且2026議員選舉勢必大洗牌。