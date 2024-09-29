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印度iPhone零件廠大火！10人送醫生產線中斷　重啟日期不明

▲▼印度塔塔電子的iPhone零件廠發生大火，目前生產線已被中斷。（圖／翻攝自X）

▲印度塔塔電子的iPhone零件廠發生大火，目前生產線已被中斷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度塔塔電子公司（Tata Electronics）主要生產蘋果新款iPhone零件的重要工廠28日發生大火，導致生產中斷，至少10人因吸入煙霧被送院治療，其中2人住院，引發外界對蘋果iPhone供應鏈的關注。

據路透社報導，塔塔電子的這起大火發生於南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的霍蘇爾市（Hosur）。事發當時，塔塔廠區一個存儲化學品的區域突然著火，導致附近原本計劃要在未來幾個月開始產完整iPhone的大樓也受影響。

當地最高行政首長薩拉尤（KM Sarayu）證實，儘管大火並未蔓延到其他大樓，火勢也很快就受控制並被撲滅，但由於現場仍有大量濃煙，因此廠方暫時停止了工廠的生產，員工也陸續被疏散回家。

住在工廠附近的目擊者Savitri形容，她在凌晨5時30分聽到一聲像是鞭炮的巨響，之後就看到大樓冒出灰色濃煙，而煙霧至少持續到了早上10時。從網上流出的現場畫面可見，火災爆發後，塔塔電子所在的園區完全被濃煙所籠罩，導致天空灰濛蒙一片。

塔塔電子公司表示，廠方目前正在調查火災發生的原因，並將採取措施保護員工和利益相關者。目前工廠暫時還未決定何時可以重啟生產。報導稱，至少有10人在這起火災中因吸入煙霧被送院治療，其中有2人住院。一名知情人士透露，這場大火與化學品有關。

塔塔電子與富士康（Foxconn）一樣，是蘋果在印度的主要代工製造商。這起事故是蘋果試圖通過印度實現生產多元化後，影響iPhone供應鏈的最新事件。目前，媒體還不清楚這場火災對計劃在年底開始生產完整iPhone的大樓造成了什麼影響，蘋果也還未對這一事件發表評論。

與此同時，晶圓代工廠力積電才剛在26日宣布與塔塔電子簽訂協議，力積電將協助塔塔電子於古吉拉特邦建設第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。

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