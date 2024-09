印度iPhone零件廠大火！10人送醫生產線中斷　重啟日期不明

▲印度塔塔電子的iPhone零件廠發生大火,目前生產線已被中斷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度塔塔電子公司(Tata Electronics)主要生產蘋果新款iPhone零件的重要工廠28日發生大火,導致生產中斷,至少10人因吸入煙霧被送院治療,其中2人住院,引發外界對蘋果iPhone供應鏈的關注。

據路透社報導,塔塔電子的這起大火發生於南部泰米爾納德邦(Tamil Nadu)的霍蘇爾市(Hosur)。事發當時,塔塔廠區一個存儲化學品的區域突然著火,導致附近原本計劃要在未來幾個月開始產完整iPhone的大樓也受影響。

Fire breaks out at Tata Electronics manufacturing unit in Hosur, Tamil Nadu. It is learnt that around 1,500 workers were on duty. A company spokesperson said: “There has been an unfortunate incident of fire at our plant in Hosur, Tamil Nadu. Our emergency protocols at the plant… pic.twitter.com/099tak7AgP