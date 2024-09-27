來真的！宜花陸空聯合直升機吊掛演訓　強化森林火災防救技能

▲▼室內講授有關救火隊員指揮手勢、直升機共勤應注意事項及山區臨時起降場開設等課程。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

每年10月到隔年4月進入乾燥季節，也是森林火災好發期，為超強化救災整備工作，林業及自然保育署花蓮分署與宜蘭分署會同內政部空中勤務總隊第一大隊第三隊、消防署特種搜救隊花蓮駐地，26、27日共同舉辦「陸空聯合作業－森林救火隊員直升機吊掛演訓」。





花蓮分署表示，近年全球各地紛傳森林火災災情，包括歐洲、美國加州、南美洲等，均因森林大火造成難以估計的嚴重損失。台灣地區多高山峻嶺，森林火災發生時救援極困難，花蓮分署特別在乾燥季節來臨前，特邀請宜蘭分署一同辦理森林火災搶救訓練，模擬森林火災發生時緊急情況，為爭取時效以直升機運送救火隊員投入搶救火災，或發生救火隊員遭火勢圍困及人員受傷時後送撤離等緊急應變情境，以加強救火隊員火災防救技能。

▲▼術科部分吊讓參訓人員實際吊掛高空演練，增進火災救援觀念技術及效率，減少意外狀況發生。

演訓動員40名救火隊員參訓，包含基本觀念的講授，直升機進出艙、救生吊掛、貨物吊掛與水袋搬運等棚廠實習與安全講解實作，以及人員與直升機的實際操作，訓練紮實。

花蓮分署進一步說明，學科在室內講授有關救火隊員指揮手勢、直升機共勤應注意事項及山區臨時起降場開設等課程，讓參訓人員對陸空聯合作業有更深入了解；術科吊掛操作部分，讓參訓人員實際吊掛高空演練，增進火災救援觀念技術及效率，減少意外狀況發生。

演訓由花蓮分署主辦，並商請內政部空勤總隊花蓮駐地及特種搜救隊花蓮駐地等協助辦理，另向花蓮縣政府協調申借場地及醫護支援事宜，在各單位鼎力配合協助下方能順利完成，花蓮分署感謝所有單位全力支持及投入。