印度三星大罷工！工會提離譜要求讓韓網傻眼：家屬可「世襲職位」

▲三星電子位於印度清奈的家電工廠從9月初持續罷工，員工們聆聽工會演講（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子位於印度清奈的家電工廠，從本月9日起罷工至今，員工不滿「同工不同酬」，因此提出加薪要求。不過韓媒卻踢爆，其實由印度共產黨背後支持的工會，竟然向三星提出更離譜的要求，包括每周工時35個小時、3年內加薪2倍，甚至還要求員工在過世以後，其職位可由家屬「世襲」繼承。

根據韓媒《國民日報》獨家報導，位於印度坦米爾納都邦首府清奈（Chennai）的三星電子工廠，主要負責生產冰箱、洗衣機、電視等家電用品，廠內擁有1800名勞工，其中1000人自從發起罷工後至今已翹班長達2周，他們要求資方承認勞動團體「印度工會中心」（CITU）所支持的工會「三星印度勞動福祉工會」（SILWU）。

這些參與罷工的勞工們，透過工會組織向三星電子要求加薪，從目前的3萬5000盧比（約新台幣1萬3279元）在3年內翻2倍成長至7萬1000盧比（近新台幣2萬7000元），然而目前的薪資已經是印度清奈當地平均薪資1萬9000盧比的近2倍，一旦資方同意調薪，等於是又調漲2倍薪資。

參與罷工的勞工們也要求，希望從目前一周上班6天，改為一周只上班5天，且每天的工作時數從8小時降為7小時，換算每周工作時數只有35個小時，不僅比三星電子總部所位於的南韓「每周工時40個小時」還要少，更是變相要求加薪。

工會還向三星電子提出「雇用世襲制」，一旦目前的員工不幸過世以後，只要沒有特殊的失職事由，則該名員工的家屬可以世襲職缺，由工廠聘為員工，保障該名員工家屬的生計。此外，工會還要求三星，必須每年提供5萬盧比（近新台幣1萬9000元），補助職員的子女們上私立學校的學費。

報導分析，當地勞工團體之所以提出如此離譜的要求，恐怕是因為背後有印度共產黨一手指導。

對此，南韓網友在搜尋引擎Naver的新聞報導頁面底下狂酸，「難道是被韓國工會滲透了嗎」、「建議三星撤離工廠」、「看來從中國、印度撤離，才是唯一解方」、「雇用世襲？這已經瘋了吧！建議工廠可以用機器人取代勞力」、「3年以內加薪2倍，這要求確實很扯」、「雇用世襲？印度竟然比中國還要野蠻」。

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