　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度三星大罷工！工會提離譜要求讓韓網傻眼：家屬可「世襲職位」

▲▼三星電子位於印度清奈的家電工廠從9月初持續罷工，員工們聆聽工會演講（圖／路透）

▲三星電子位於印度清奈的家電工廠從9月初持續罷工，員工們聆聽工會演講（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子位於印度清奈的家電工廠，從本月9日起罷工至今，員工不滿「同工不同酬」，因此提出加薪要求。不過韓媒卻踢爆，其實由印度共產黨背後支持的工會，竟然向三星提出更離譜的要求，包括每周工時35個小時、3年內加薪2倍，甚至還要求員工在過世以後，其職位可由家屬「世襲」繼承。

根據韓媒《國民日報》獨家報導，位於印度坦米爾納都邦首府清奈（Chennai）的三星電子工廠，主要負責生產冰箱、洗衣機、電視等家電用品，廠內擁有1800名勞工，其中1000人自從發起罷工後至今已翹班長達2周，他們要求資方承認勞動團體「印度工會中心」（CITU）所支持的工會「三星印度勞動福祉工會」（SILWU）。

這些參與罷工的勞工們，透過工會組織向三星電子要求加薪，從目前的3萬5000盧比（約新台幣1萬3279元）在3年內翻2倍成長至7萬1000盧比（近新台幣2萬7000元），然而目前的薪資已經是印度清奈當地平均薪資1萬9000盧比的近2倍，一旦資方同意調薪，等於是又調漲2倍薪資。

參與罷工的勞工們也要求，希望從目前一周上班6天，改為一周只上班5天，且每天的工作時數從8小時降為7小時，換算每周工作時數只有35個小時，不僅比三星電子總部所位於的南韓「每周工時40個小時」還要少，更是變相要求加薪。

工會還向三星電子提出「雇用世襲制」，一旦目前的員工不幸過世以後，只要沒有特殊的失職事由，則該名員工的家屬可以世襲職缺，由工廠聘為員工，保障該名員工家屬的生計。此外，工會還要求三星，必須每年提供5萬盧比（近新台幣1萬9000元），補助職員的子女們上私立學校的學費。

報導分析，當地勞工團體之所以提出如此離譜的要求，恐怕是因為背後有印度共產黨一手指導。

對此，南韓網友在搜尋引擎Naver的新聞報導頁面底下狂酸，「難道是被韓國工會滲透了嗎」、「建議三星撤離工廠」、「看來從中國、印度撤離，才是唯一解方」、「雇用世襲？這已經瘋了吧！建議工廠可以用機器人取代勞力」、「3年以內加薪2倍，這要求確實很扯」、「雇用世襲？印度竟然比中國還要野蠻」。

►要求資方加薪！印度三星家電廠「罷工7天」產線斷　警逮捕104名勞工

ET快訊
快訊／小楊哥「三隻羊」遭重罰3億　公開回應道歉了
LIVE／徐乃麟辱楊繡惠「昔苦主」發聲挺　補油門輾斃女大生？
台中名校校車撞死女騎士　17學生目擊嚴重驚嚇
快訊／一排超跑北宜跑山！　保時捷衝撞路邊凹毀
快訊／酸欠少女突離世　得年28歲
快訊／巨業客運　最新5點聲明曝光
快訊／輾斃東海女大生　巨業客運鞠躬道歉了
黃紹庭人逃廈門　國民黨：暫不黨紀處分
零工男攢錢買紅牌重機自撞亡　妹痛哭：怎向父母說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自民黨大選「3雄鼎立」！石破、高市、小泉優劣分析一次看

飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

變態男在月台上脫掉褲子　撲到女乘客身上「強扒衣埋胸」性侵

馬斯克「深情對望」義大利總理　老媽1句話揭雙方關係

iPhone設定充電上限80％有用？　外媒一年實測結果出爐

印度三星大罷工！工會提離譜要求讓韓網傻眼：家屬可「世襲職位」

媽目睹兒滿頭汗站在家門口　車上露出「一隻女子的腳」驚嚇報案

氾濫河水中沐浴求健康！印度宗教儀式46人溺斃　37孩童死亡

美史上第2人！死囚「吸入氮氣」窒息伏法　痛苦掙扎亡

紐約市長涉貪遭起訴將出庭　市政高層10多人捲入市政癱瘓

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

自民黨大選「3雄鼎立」！石破、高市、小泉優劣分析一次看

飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

變態男在月台上脫掉褲子　撲到女乘客身上「強扒衣埋胸」性侵

馬斯克「深情對望」義大利總理　老媽1句話揭雙方關係

iPhone設定充電上限80％有用？　外媒一年實測結果出爐

印度三星大罷工！工會提離譜要求讓韓網傻眼：家屬可「世襲職位」

媽目睹兒滿頭汗站在家門口　車上露出「一隻女子的腳」驚嚇報案

氾濫河水中沐浴求健康！印度宗教儀式46人溺斃　37孩童死亡

美史上第2人！死囚「吸入氮氣」窒息伏法　痛苦掙扎亡

紐約市長涉貪遭起訴將出庭　市政高層10多人捲入市政癱瘓

私校退場資產歸公首例！中州科大校地轉移內政部　未來用途曝光

自民黨大選「3雄鼎立」！石破、高市、小泉優劣分析一次看

「三隻羊」被罰款、沒收2.96億元！　官方道歉：將退一賠三

工程師IG涉洩漏機密　漢翔：未遵工作紀律將嚴懲

開箱全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」都在台中！4款口味一站滿足

背心短褲女騎士闖紅燈！他煞不住撞上　「魚躍龍門」慘噴飛趴在地

憲訴法修法「提高釋憲門檻」逕付二讀　綠營批癱瘓憲法法庭

搶進陸港股 ETF！4檔成交量擠進前十 　00637L爆25萬張居冠

外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門　但遭拒

飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

國際熱門新聞

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

南韓球后安洗瑩遭霸凌　要替男球員手洗內褲

小三AV女優「新作品」神預測！　婚外情扯到大谷翔平

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

美媒：解放軍新核潛艦於武昌長江岸沉沒

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

「AI妖股」傳被美調查　一度崩跌17％

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

美光財報、陸釋利多帶動美股收漲　標普再創新高

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

噁！韓便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房

更多熱門

相關新聞

氾濫河水中沐浴求健康　印度37童溺斃

氾濫河水中沐浴求健康　印度37童溺斃

印度東北部26日舉行「吉提亞節」慶祝儀式時，不幸發生溺水意外，信徒在氾濫的河水周圍進行沐浴儀式時遭沖走，造成至少46人死亡，其中包含37名孩童。諷刺的是，吉提亞節的初衷，就是為了祈求子女健康。

只有這銅板沒有數字！外國客訪日問：多少錢

只有這銅板沒有數字！外國客訪日問：多少錢

日前首相麻生表態支持高市早苗　拚首任女首相

日前首相麻生表態支持高市早苗　拚首任女首相

日「新首相人選」今出爐！投票方式一次看

日「新首相人選」今出爐！投票方式一次看

南韓球后安洗瑩遭霸凌　要替男球員手洗內褲

南韓球后安洗瑩遭霸凌　要替男球員手洗內褲

關鍵字：

日韓要聞東南亞要聞南韓三星電子印度清奈罷工世襲加薪種姓制度

讀者迴響

熱門新聞

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面