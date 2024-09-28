電器火災防不勝防　南消四大提醒民眾「五不一沒有」保安全

▲台南市安定區9月27日晚間一間工廠傳出濃濃燒焦味，外部並冒出火光，消防人員發現為工廠外部電箱起火燃燒，立即以水霧防護，所幸未造成任何傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序已漸入秋季型態，仍有部分縣市出現高溫難耐之情形，用電量仍處於高峰，台南市安定區9月27日晚間一間工廠傳出濃濃燒焦味，外部並冒出火光，消防人員獲報後趕赴處理，發現為工廠外部電箱起火燃燒，立即以水霧防護，所幸未造成任何傷亡。

消防局指出，隨著科技的進步，家庭中電器的數量日益增加，這不僅提升了生活便利性，也帶來了潛在的安全隱患。為了確保家庭的用電安全與防範火災發生，台南市消防局呼籲市民重視用電安全並提醒民眾以下注意事項：用電「不」超過負載、電線「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕污損、電源插座不用「不」插、電器周圍「不」放可燃物、『沒有』商品安全標章的電器不用，以確保居家用電安全。

第四大隊大隊長蔡國保表示，除了要牢記「五不一沒有」之用電原則外，居家應裝設住宅用火災警報器，藉由住宅用火災警報器偵知火災發生並發出警報聲響的功能，輔助人們越早發現火災，進而越早通報119並採取滅火或逃生避難行動，就有越大的機會保護自身與家人的生命財產安全。

消防局局長李明峯呼籲，依據內政部消防署公布的2023年全國火災統計數據顯示起火原因以「電氣因素」引起火災佔大宗，其中火源以電器產品及電路配線為大宗，因此用電安全是民眾在維護居家安全中，應特別提高警覺。