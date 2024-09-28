稱重機環「島」遭嗆矮化台灣！辣模傻眼：四面環海不能是島？

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稱重機環「島」遭嗆矮化台灣！黃韻霏傻眼：四面環海不能是島？

▲知名女模「黃韻霏Anita」。（圖／翻攝自IG／feifei_11111、YouTube／韻霏Anita）

▲知名女模「黃韻霏Anita」。（圖／翻攝自IG／feifei_11111）

記者閔文昱／綜合報導

台灣不大風景卻美不勝收，這時騎車環島便是一覽美好景色的方法。不過，知名女模「黃韻霏Anita」近日在社群平台分享自己的重機環島影片時，卻因為將將台灣稱為「島」，被一名網友質疑是在進行「紅色滲透」、矮化台灣。對此，黃韻霏也無奈表示，台灣本來就是四面環海，「不能是島嗎？」

黃韻霏近日在社群平台Threads分享留言截圖，只見有網友不滿她在影片中稱自己騎重機環「島」，留言質疑「是去環哪一個島？你是國民還是島民？跟著紅色滲透、認知作戰，故意稱台灣島矮化台灣，以前台灣人都說環台、環台、環台。」該網友甚至引述前聯電董事長曹興誠說法，強調「台灣人的最大危機就是後知後覺，甚至不知不覺…被紅色滲透、認知作戰」。

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▲知名女模「黃韻霏Anita」。（圖／翻攝自IG／feifei_11111、YouTube／韻霏Anita）

▲黃韻霏近日在YT頻道發布重機環島系列影片。（圖／翻攝自YouTube／韻霏Anita）

對此，黃韻霏則傻眼表示，完全看不懂該名網友在「公蝦（台語：說什麼）」，並反問台灣本來就是四面環海，「不能是島嗎…」另外她也在留言區透露，自己還問對方「可以說國語嗎？」不料該網友竟再反問「哪國的？」奇葩言論也讓她忍不住附上一個笑哭表情符號，似乎是覺得相當莫名其妙。

由 @feifei_11111 發佈
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貼文一出，不少網友紛紛開酸「深綠活得好累，可以支持綠，但不要極端到沒腦子啊」、「如果不是環島而是環台，是不是還要到金門走一圈？」、「有病吧？我認識的都講環島，還沒聽過環台的」、「被洗腦的太嚴重了，環島有什麼問題？台灣本來就島國阿」、「青鳥仔日常，某些字容易崩潰」。

不過也有網友認為，「反串成這樣還看不出來喔？正港台灣人根本不會說你擷圖的那些蠢話」、「假裝偏激的綠營支持者？」、「這帳號看著就很有問題啊，不要講什麼政治立場啦，哪個正常的台灣人會這樣反應的？說不定就是搞認知作戰的網軍在反串咧」、「感覺就是假帳號，不用太認真」。

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