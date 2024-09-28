「山陀兒」路徑又西修！緊貼東部北上　暴風圈籠罩全台「紫爆」

▲氣象署預報員劉沛滕。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風今(28日)上午8點生成後以每小時2到3公里速度龜速移動，甚至滯留打轉，不過強度有增強趨勢，將升級為偏強中颱，最新路徑也往西偏移修正，貼著東部沿海北上，氣象署預估明天上午發海警，最快明深夜或下周一清晨發布陸警，下周二、三暴風圈籠罩全台。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天上午8點山陀兒颱風在鵝鑾鼻東南方620公里海面生成，截至今天下午2點移動速度緩慢，仍位距離台灣620公里處緩慢前進，有滯留打轉情況，但強度持續增強發展，明天到下周一往台灣近海移動，東半部、大台北、東側、恆春半島開始風雨增強，下周二到下周三影響最明顯，若路徑靠台灣近一點，雨勢會更大。

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劉沛滕說明，山陀兒颱風目前仍位鵝鑾鼻東南方620公里海面上，今天下午到明天下午2點接下來24小時移動速度慢，但會增強中颱，下周一往西北西朝台灣近海移動，下周一暴風半徑會擴大為220公里到250公里，將影響海面和陸地；下周二、下周三路徑從台灣東半邊北上機率高，有可能更靠近或遠離，若較靠近雨量會較多，下周二、下周三為影響最明顯時間點，路徑仍有不確定性。

▲山陀兒颱風(左)對台灣威脅大，圖為今下午2點路徑。（圖／氣象署提供）

根據最新預報，山陀兒路徑更向西修正，劉沛滕表示，今天下午2點路徑預報，山陀兒路徑又比上午預報更靠近台灣，下周二、下周三花東雨量預估會更多，目前最新預報雖然往西修，不過未來路徑還有變化空間，但仍要留意最新預報。

劉沛滕表示，氣象署預估最快明天上午發布海警，後續將發布陸上警報，如果暴風半徑較大，有機會明天夜間或下周一清晨就發布陸警，發布時間點要等到明天海警發布後再確認，颱風暴風圈影響若快一點，將落在下周一深夜開始慢慢影響，下周二到下周三暴風圈有機會籠罩全台灣。

至於颱風強度，劉沛滕指出，山陀兒將增強為中度颱風，預計48小時後到東南邊外海，強度預估將是偏強的中度颱風。

▲颱風暴風圈下周二、三籠罩全台，降雨量出現紫爆。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢部分，劉沛滕表示，下周一將先受台灣外圍環流影響，東半部、北部、大台北有局部豪雨大雨，下周二、下周三路徑還可能有調整，整個東半部將有豪雨等級以上降雨，北部山區也有豪雨，其他地區會出現豪雨或大雨，各地天氣不穩定，可能有風強、雨勢明顯狀況，山陀兒預估從颱風東南側北上，周四將移動到東北側外海，受外圍環流影響，中部以北、宜蘭有大雨。

劉沛滕表示，這幾天受颱風外圍雲系影響，各地雲量偏多，有降雨情況，今天到下周一西半部、中南部高溫還是有32到33度高溫，下周二、下周三颱風帶來降雨影響，溫度會比較低，北台灣在下周三後受北邊東北風涼空氣影響，下周四東北季風影響，溫度會下降，下周四、下周五低溫將下探20度出頭，颱風過後將有一波低溫下降。