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山陀兒颱風不排除侵台　氣象署啟動「飛機追風觀測」

▲▼追風計畫對山陀兒颱風投落送飛航觀測路徑及投落送觀測資料，第3個投落送很貼近颱風中心。（圖／氣象署提供）

▲追風計畫對山陀兒颱風投落送飛航觀測路徑及投落送觀測資料，第3個投落送很貼近颱風中心。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風生成，且對台灣威脅大，其路徑有直接侵襲台灣的趨勢，氣象署等單位今(28日)啟動對山陀兒颱風飛機投落送觀測「追風」，取得關鍵的資料將做為颱風預報及警報作業運用。

「颱風飛機投落送觀測」，或稱為「追風計畫」，自 2003 年起進行迄今已完成86次飛行觀測，今(113)年度由中央氣象署、國立臺灣大學理學院颱風研究中心及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為應用飛機於颱風之作業性觀測。因應第18號山陀兒颱風可能對台灣構成威脅，已於今(28)日啟動飛機投落送觀測，清晨5時由台中清泉崗機場起飛，進行約4小時的觀測。

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中央氣象署表示，山陀兒颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方約640公里的海面上，其路徑有直接侵襲台灣的趨勢，由於海面上氣象觀測十分稀少，且數值模式對此颱風之預測路徑仍可能變化，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。

為發揮觀測最大效益，氣象署說明，氣象署與台灣大學針對未來颱風可能移動路徑、大氣環境等，規劃飛行路徑，執行觀測飛機為漢翔的Astra噴射機，爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞山陀兒颱風的7級風暴風範圍、距颱風中心約80公里，與移動路徑重點區域執行觀測，獲得投落送資料即時透過衛星通訊傳回氣象署、匯入預報作業系統，提供即時颱風現況以供分析研判，並饋入數值預報模式對颱風進行預報。

此外，氣象署指出，投落送觀測資料亦即時由氣象署傳輸提供世界各國氣象作業中心應用。此珍貴觀測資料可有效協助各國氣象人員進行颱風之暴風半徑與強度估計；投落送資料亦可供該署及世界各國之數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。

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