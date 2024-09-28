山陀兒「環境加成」穩健增強！抵台恐達中颱上限　共伴效應防強風

▲山陀兒持續增強。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

今年第18號颱風「山陀兒」28日上午8點生成，預估未來將貼著東部沿海北上，下周二、三影響將最為劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜發文指出，山陀兒將會穩健增強，預估抵達台灣附近時巔峰強度可達中度颱風中段班甚至上限，且加上北方冷高壓南下，東北季風增強，各地風勢會率先迅速增強，須密切注意共伴效應的位置。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》28日深夜指出，山陀兒颱風目前所處的環境良好，海溫高、海水熱焓量高、風切微弱，加上高層輻散通暢，種種有利條件下，山陀兒將會穩健增強，預估抵達台灣附近時，巔峰強度可達中度颱風中段班甚至上限。

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▲輕颱「山陀兒」預估路徑。（圖／氣象署，下同）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當颱風靠近台灣時，北方冷高壓南下，東北季風增強，各地風勢會率先迅速增強，除了颱風本身環流影響之外也須密切注意共伴效應的位置，呼籲民眾趕緊檢查一下室外懸掛物是否有固定住，未來一周也避免前往山區、海邊，做好防颱準備。

中央氣象署預報員劉沛滕則說明，山陀兒颱風環流比較大且逆時針旋轉，北邊高壓帶來明顯東北季風，加上颱風環流影響，颱風北側會有兩個風向輻合，造成對流旺盛，東北季風影響期間，颱風北側容易發生共伴效應，但會不會影響台灣要看路徑，不過秋颱在台灣北側容易有明顯雨勢出現。

▲天氣趨勢。

根據中央氣象署資訊，山陀兒28日晚間8時的中心位置在北緯 18.3 度，東經 125.1 度，以每小時4公里速度，向西進行。中心氣壓988百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里。

氣象署提醒，山陀兒目前移動速度緩慢，但預計29日有增強為中度颱風的趨勢，並逐漸朝台灣方向接近，下周一開始會受其外圍環流影響，周二、周三是影響台灣最明顯的時候，一直到周四颱風逐漸北上遠離，台灣仍會受到颱風外圍環流影響，各地都有降雨機率。