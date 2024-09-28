行天宮知名火鍋冷藏櫃驚見「蠕動的蛆」　北市衛生局將派員稽查

▲網友至台北市行天宮附近知名自助火鍋店用餐，發現餐櫃溝槽裡有蛆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者黃士原、洪巧藍／台北報導

又有餐廳衛生管理出現問題！一位女網友爆料，前往北市行天宮附近知名自助火鍋店用餐時，竟發現冷藏櫃溝槽裡有一排蠕動的蛆，影片曝光後，不少人直呼「無法接受」、「快吐了」、「好噁」。針對此事，業者表示，有缺失就要改進，未來也會加強衛生管理。

一位女網友在「爆料公社二社」爆料，前往北市行天宮附近的知名自助火鍋店用餐時，打開火鍋料冷藏櫃後，竟在底下溝槽看到滿滿一排蠕動的蛆，提醒店員後有被擦乾淨，但是結帳時詢問櫃檯人員「為什麼會有蛆」，他們只是不斷敷衍，不願正面回答，感覺不太在意這件事。

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該位女網友同時上傳影片，不少人看完後直呼「無法接受」、「快吐了」、「好噁」、「這個真的太誇張了」，也有人說「感覺就是長期根本沒在清潔」、「工作人員很不用心」、「店家真的要好好把關」。

針對網友爆料，業者表示，有缺失就要改進，未來也會加強衛生管理。

針對網路爆料影片內容，北市衛生局科長林冠蓁受訪表示，將派員前往該店家，依「食品良好衛生規範準則」進行稽查，並針對人員衛生、設施設備衛生、病媒防治措施加強查核，如不符合規定將要求限期改善，複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。