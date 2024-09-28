　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行天宮知名火鍋冷藏櫃驚見「蠕動的蛆」　北市衛生局將派員稽查

▲▼網友至台北市行天宮附近知名自助火鍋店用餐，發現餐櫃溝槽裡有蛆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲網友至台北市行天宮附近知名自助火鍋店用餐，發現餐櫃溝槽裡有蛆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者黃士原、洪巧藍／台北報導

又有餐廳衛生管理出現問題！一位女網友爆料，前往北市行天宮附近知名自助火鍋店用餐時，竟發現冷藏櫃溝槽裡有一排蠕動的蛆，影片曝光後，不少人直呼「無法接受」、「快吐了」、「好噁」。針對此事，業者表示，有缺失就要改進，未來也會加強衛生管理。

一位女網友在「爆料公社二社」爆料，前往北市行天宮附近的知名自助火鍋店用餐時，打開火鍋料冷藏櫃後，竟在底下溝槽看到滿滿一排蠕動的蛆，提醒店員後有被擦乾淨，但是結帳時詢問櫃檯人員「為什麼會有蛆」，他們只是不斷敷衍，不願正面回答，感覺不太在意這件事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該位女網友同時上傳影片，不少人看完後直呼「無法接受」、「快吐了」、「好噁」、「這個真的太誇張了」，也有人說「感覺就是長期根本沒在清潔」、「工作人員很不用心」、「店家真的要好好把關」。

針對網友爆料，業者表示，有缺失就要改進，未來也會加強衛生管理。

針對網路爆料影片內容，北市衛生局科長林冠蓁受訪表示，將派員前往該店家，依「食品良好衛生規範準則」進行稽查，並針對人員衛生、設施設備衛生、病媒防治措施加強查核，如不符合規定將要求限期改善，複查如仍不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》處6萬至2億元罰鍰。

ET快訊
F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天
女騎士遭撞飛慘死　驚悚畫面曝光
唐從聖捲入徐乃麟辱罵風波！　遭酸「徹底失去舞台」他高情商回覆
快訊／查巨業「二次輾壓」真相！　警再度傳喚肇事司機
孫安佐確定對戰燒打雞　2人簽下生死狀
當年潘威倫無安打竟結束才知　陳俊輝問換投被大餅噹：北七喔
想換屋！他掛售1個月慌了　5組看房「沒人出價」：不知賣多久

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天

彰化縣發重陽禮金　伸港「這1村」爽領4包3800元

經營NPO像談戀愛！台大醫粘曉菁傳授心法　助年輕人投入慈善

大樂透「頭獎衝3.6億」　命理師點名3生肖：偏財運爆棚

筷子拿不標準！公婆批「沒教養」　她聽傻：他們小孩沒比較有出息

店聚約KTV！同事「從頭到尾都不唱」狂點餐　費用暴增他傻眼

超美行道樹走入歷史！彰化整排苦楝樹全砍了　原因曝光　

行天宮知名火鍋冷藏櫃驚見「蠕動的蛆」　北市衛生局將派員稽查

山陀兒颱風威脅「花蓮鐵公路再面臨中斷危機」　陳世凱曝備戰對策

接手大同醫院！長庚面對面回應員工疑慮　薪資年資福利都給承諾

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

結婚後柴柴卻更愛老公？　激動掙脫媽懷抱衝去撒嬌

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天

彰化縣發重陽禮金　伸港「這1村」爽領4包3800元

經營NPO像談戀愛！台大醫粘曉菁傳授心法　助年輕人投入慈善

大樂透「頭獎衝3.6億」　命理師點名3生肖：偏財運爆棚

筷子拿不標準！公婆批「沒教養」　她聽傻：他們小孩沒比較有出息

店聚約KTV！同事「從頭到尾都不唱」狂點餐　費用暴增他傻眼

超美行道樹走入歷史！彰化整排苦楝樹全砍了　原因曝光　

行天宮知名火鍋冷藏櫃驚見「蠕動的蛆」　北市衛生局將派員稽查

山陀兒颱風威脅「花蓮鐵公路再面臨中斷危機」　陳世凱曝備戰對策

接手大同醫院！長庚面對面回應員工疑慮　薪資年資福利都給承諾

潘威倫最終戰美技劃下完美句點！149勝傳奇仍難以超越

台東醫療再升級！　金峰衛生所結合花慈...開設遠距皮膚科門診

林淑容高雄首開唱「4000人擠爆」　對羅時豐放話：沒把你放眼裡

FIFTY FIFTY不上《人氣歌謠》打歌！「去年遭SBS抹黑」老闆怒：沒道歉

世界棒球12強賽首波套票完售　全台應援團動起來

598元吃到飽！熊一燒肉10月新開2家分店　首度插旗台大公館商圈

F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天

陽建福、高志綱相聚大巨蛋話當年　「潘威倫是I人中的I人」

「桃園市寵物嘉年華」防疫檢疫犬也來了　全場最吸睛

他剛滿18歲領駕照未滿月　左轉撞飛女騎士慘死...驚悚畫面曝

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

「山陀兒」路徑又西修！緊貼東部北上　暴風圈籠罩全台「紫爆」

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

正妹實況主被問一句話　辣回靠北三小

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票　粉絲怒轟

更多熱門

相關新聞

海霸王甲天下、為福樓上榜！北市抽驗蔬果農藥13件違規

海霸王甲天下、為福樓上榜！北市抽驗蔬果農藥13件違規

北市衛生局今（27）日公布蔬果農藥抽驗結果，總計有13件不符規定，其中不乏知名業者，包含海霸王（霸王川菜餐廳）的白蘿蔔、知名烤鴨餐廳為福樓的芥蘭菜、辣椒都被驗出農藥殺蟲劑、殺菌劑等超標，後續已經要求下架違規產品，並且移請來源廠商所轄衛生局處辦。

噁！韓便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房

噁！韓便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房

食安宣導媒體製作比賽　中山醫大奪影片組冠軍

食安宣導媒體製作比賽　中山醫大奪影片組冠軍

寶林茶室案　消基會：累計32人參與提團訟

寶林茶室案　消基會：累計32人參與提團訟

危害生殖及生長發育！雙酚A風險衛福部疑逾7年未評估　監委自動調查

危害生殖及生長發育！雙酚A風險衛福部疑逾7年未評估　監委自動調查

關鍵字：

食安衛生管理自助火鍋店

讀者迴響

熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」回15字

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

六合夜市排毒店被抄了！老司機找上蘿絲媽媽

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

「山陀兒」路徑又西修！緊貼東部北上　暴風圈籠罩全台「紫爆」

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

更多

最夯影音

更多

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面