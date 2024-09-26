好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

▲南韓首爾知名便當業者工作環境產生衛生疑慮，甚至還發現老鼠屍體。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓一間頗有規模的便當業者，最近驚爆食安危機！一名曾經入職5天的前員工爆料，該間便當業者的作業空間狹窄，且廚房內部衛生環境髒亂不堪，不僅冰箱堆滿過期一個月的食材，甚至還多次目擊「料理鼠王」活蹦亂跳，且廚房內還發現腐爛中的老鼠屍體，就連他自己也不敢吃公司做的便當。

根據韓媒《中央日報》，該名前員工日前向電視台JTBC時事節目〈事件班長〉爆料，表示自己曾經在首爾市江南當地頗具知名度的便當業擔任廚房助手，平常也負責洗碗，該間便當業一天能夠賣出900多個便當，新冠疫情時的年營業額甚至能達到20億韓元，主要客戶是附近醫院的醫師、護理師、患者家屬等。

▲衛生環境髒亂不堪。（圖／翻攝自YouTube）

只不過，該名爆料者入職第一天時，就因目睹惡劣的環境而飽受驚嚇，因為廚房砧板出面滿滿的黴菌和汙漬，且砧板被放置在汙水堵塞的排水管附近，「冰箱堆滿過期一個月以上的食材，炸物使用廢棄食用油。業者甚至還用漂白水和洗碗精混合來洗碗，且員工們工作時都不戴口罩。」

面對如此髒亂不堪的環境，即便業者要求該名員工在午餐時間幫忙「消耗」便當，他也無法將便當吃下肚，只好偷偷跑到外面買韓式飯捲。儘管他內心備受煎熬、充滿罪惡感，不過擔憂薪水可能無法順利進帳，因此他只好忍耐到離職以前。

▲該間業者所生產的便當，每天由附近醫院的醫護、病患家屬們購買。（圖／翻攝自YouTube）

該名前員工表示，他甚至在廚房的角落發現一隻約成人手掌大小的「老鼠屍體」，現場還傳出陣陣腥臭味，期間他也曾多次目睹「料理鼠王」活蹦亂跳。他表示，「據我所知，公司的客戶主要是附近的醫院，我擔心醫療團隊和患者就這樣將問題便當吃下肚。」

對此，該間便當業者向JTBC坦承，「因為廚房位在老舊建築內，且空間狹窄，才會出現管理疏失的部分。」