　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

▲▼南韓首爾知名便當業者工作環境產生衛生疑慮，甚至還發現老鼠屍體。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓首爾知名便當業者工作環境產生衛生疑慮，甚至還發現老鼠屍體。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓一間頗有規模的便當業者，最近驚爆食安危機！一名曾經入職5天的前員工爆料，該間便當業者的作業空間狹窄，且廚房內部衛生環境髒亂不堪，不僅冰箱堆滿過期一個月的食材，甚至還多次目擊「料理鼠王」活蹦亂跳，且廚房內還發現腐爛中的老鼠屍體，就連他自己也不敢吃公司做的便當。

根據韓媒《中央日報》，該名前員工日前向電視台JTBC時事節目〈事件班長〉爆料，表示自己曾經在首爾市江南當地頗具知名度的便當業擔任廚房助手，平常也負責洗碗，該間便當業一天能夠賣出900多個便當，新冠疫情時的年營業額甚至能達到20億韓元，主要客戶是附近醫院的醫師、護理師、患者家屬等。

▲▼南韓首爾知名便當業者工作環境產生衛生疑慮，甚至還發現老鼠屍體。（圖／翻攝自YouTube）

▲衛生環境髒亂不堪。（圖／翻攝自YouTube）

只不過，該名爆料者入職第一天時，就因目睹惡劣的環境而飽受驚嚇，因為廚房砧板出面滿滿的黴菌和汙漬，且砧板被放置在汙水堵塞的排水管附近，「冰箱堆滿過期一個月以上的食材，炸物使用廢棄食用油。業者甚至還用漂白水和洗碗精混合來洗碗，且員工們工作時都不戴口罩。」

面對如此髒亂不堪的環境，即便業者要求該名員工在午餐時間幫忙「消耗」便當，他也無法將便當吃下肚，只好偷偷跑到外面買韓式飯捲。儘管他內心備受煎熬、充滿罪惡感，不過擔憂薪水可能無法順利進帳，因此他只好忍耐到離職以前。

▲▼南韓首爾知名便當業者工作環境產生衛生疑慮，甚至還發現老鼠屍體。（圖／翻攝自YouTube）

▲該間業者所生產的便當，每天由附近醫院的醫護、病患家屬們購買。（圖／翻攝自YouTube）

該名前員工表示，他甚至在廚房的角落發現一隻約成人手掌大小的「老鼠屍體」，現場還傳出陣陣腥臭味，期間他也曾多次目睹「料理鼠王」活蹦亂跳。他表示，「據我所知，公司的客戶主要是附近的醫院，我擔心醫療團隊和患者就這樣將問題便當吃下肚。」

對此，該間便當業者向JTBC坦承，「因為廚房位在老舊建築內，且空間狹窄，才會出現管理疏失的部分。」

ET快訊
遭邰智源退出《木曜》！坤達露面首認「沒有聯絡」
獨／「台灣賭神」借13億　澳門賭場輸光賴帳
時速190km一路狂飆　3死追車畫面曝光！
快訊／SOGO新聯名卡　中信銀搶下
快訊／熱帶低壓估24小時內生成燕子颱風　最新路徑曝
女大生弟怒了　轟巨業說謊：對得起死者嗎？
東海女大生最初只斷臂喊「好痛、救命！」　司機竟補油門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

垃圾車突然爆炸！工人轉過身「差幾秒就喪命」　驚險畫面曝光

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

快訊／北海道外海5.7地震！最大震度4　釧路、根室有感搖晃

以為是廁所！84歲嬤「誤開車門」墜地被撞死　媳婦繼續開

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

林心如送女兒上學爆哭　小海豚「不想嫁」霍建華暗爽XD

夾娃娃機抓到卡皮巴拉！　阿金喜獲新娃叼整路回家

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

垃圾車突然爆炸！工人轉過身「差幾秒就喪命」　驚險畫面曝光

好噁！韓知名便當業「腐爛鼠屍」惡臭薰廚房　冰箱食材過期1個月

以軍若地面入侵黎巴嫩？　CNN分析：大片土地落入以色列手中

快訊／北海道外海5.7地震！最大震度4　釧路、根室有感搖晃

以為是廁所！84歲嬤「誤開車門」墜地被撞死　媳婦繼續開

快訊／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖　時隔58年再審獲判無罪

美宣布軍援烏克蘭3.75億美元　包括海馬士火箭系統

美巴士遭劫持！嫌「槍口對準司機」爆追逐戰　乘客多處槍傷亡

宋慧喬昨日101高空中餐廳大啖炒飯　餐廳曝：她最愛蟹味小籠包

柔柔認產後嚴重分離焦慮！　「和余祥銓常吵架」吐結婚1年心聲

黃珊珊引錯法條遭打臉？　民眾黨批簡舒培誤導視聽：沒好好看記者會

新北再增7例登革熱！曾有「天山公園、三介廟、興南夜市」活動史

臺日災害類型相似！中市消防參訪東京消防廳　強化救災

哈利王子隻身出訪紐約受歡迎　專家：切了梅根對他形象更好

她剛買中古屋「錢要花在裝潢or家具？」　網選擇一致：住起來舒服

快訊／國1銅鑼段3車追撞！小貨車90度側翻畫面曝　1人輕傷送醫

解決大新莊積淹水問題！塔寮坑第三抽水站開工動土

失蹤34小時離奇存活！泰6歲男童驚爆被「魔神仔」帶走

新手貓爸顧小孩....超暴力又踹又打 被抓包秒縮角落網笑：差點跪算盤

國際熱門新聞

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備入侵

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

今年領46張超速罰單！　俄BMW駕駛狂飆失控「空中飛3秒」重墜地亡

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

全天候空襲狂炸！　以色列參謀總長：正為可能進軍黎巴嫩做準備

靜待8月物價指數出爐　「美股跌293點」台積電ADR、輝達收漲

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

失蹤34小時離奇存活！6歲童被「魔神仔」鬼藏

日本海上自衛隊「護衛艦」　首通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

即／北海道外海5.7地震！

即／北海道外海5.7地震！

日本北海道釧路外海於當地時間26日下午4時1分（台灣時間下午3時1分）發生地震，預估規模達5.7，最大震度4，暫時沒有引發海嘯之風險。

即／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖！再審獲判無罪

即／日本「冤獄48年」死刑犯袴田巖！再審獲判無罪

食安宣導媒體製作比賽　中山醫大奪影片組冠軍

食安宣導媒體製作比賽　中山醫大奪影片組冠軍

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

日自民黨大選9人選、投票方式一次看

日自民黨大選9人選、投票方式一次看

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾便當食安

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

眾量級家寧被爆「可能有人追求」Andy回應了

楊繡惠偷哭20分不敢讓爸媽知道

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

楊繡惠被辱罵賤正式反擊乃哥也回罵

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

醬油瓶見「1現象」千萬別用！營養師：恐會拉肚子

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面