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第三屆「食安宣導媒體製作比賽」揭曉　中山醫大勇奪影片組冠軍

▲台中市食安處委託中山醫學大學辦理第三屆「食安宣導媒體製作比賽」，25日舉行頒獎典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市食安處委託中山醫學大學辦理第三屆「食安宣導媒體製作比賽」，25日舉行頒獎典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市食安處委託中山醫學大學辦理第三屆「食安宣導媒體製作比賽」，昨（25）日舉行頒獎典禮。今年的比賽主題為「食安(農)闢謠」，以「辨真假，食安心」為口號，邀請全國12所大學的食安青年軍投入，最終由中山醫大陳品慈、潘姵瑄奪得影片組冠軍獲獎金3萬元，海報組則由中國醫大鍾詠卉奪冠。

第三屆「食安宣導媒體製作比賽」希望打擊食安謠言，以提升民眾對食品安全的認識。此次邀請中山醫大、中國醫、中台科大、弘光科大、亞大、東海、南華、中大、僑光科大、北市大、靜宜及嶺東科大等12所學校的食安青年軍加入競賽，針對各種食安謠言進行深入淺出的論辯，創作出一系列具有創意和教育意義的影片及海報。

賽事共計收到14件影片與24件海報作品，參賽數量較去年增長20%，質量亦顯著提升。25日舉辦頒獎典禮，台中市食安處秘書蔡文哲與安全組組長林巽偉，以及中山醫大健康管理學院院長張士昱、健康產業科技管理系主任張曉平等人均出席見證比賽成果。

此次競賽承辦人、同時也是中山醫大食安青年軍指導老師的健康產業科技管理系副教授賴坤明表示，影片組和海報組兩項比賽得獎的9件作品組別，有8組均完成此計畫的培力課程，除了能加分晉級之外，更重要的是希望藉由課程帶給學生在專業上及構思上的引導。

賴坤明指出，此次競賽開放民眾網路投票，在海報比賽的投票期間共收到2292個按讚數，較去年增長20%；影片比賽則累積了5800次觀看數及752個按讚數，顯示出活動受到高關注度及參與度，這也進一步強化了食品安全宣導的效果。賴坤明認為，透過競賽的作品推動食品安全理念的普及，能增強大眾對食品安全議題的重視，為食安事業注入更多創新活力。

▲台中市食安處委託中山醫學大學辦理第三屆「食安宣導媒體製作比賽」，25日舉行頒獎典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中山醫大陳品慈、潘姵瑄奪得影片組冠軍以及3萬元高額獎金。（圖／記者游瓊華翻攝）

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