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危害生殖及生長發育！雙酚A風險衛福部疑逾7年未評估　監委自動調查

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

有關雙酚A，我國105年間評估國人雙酚A暴露劑量低於歐盟所訂標準，但歐盟於112年重新評估並下修，我國疑已逾7年未辦理相關風險暴露評估作業，也似未曾研究國人雙酚A可耐受程度。對此，監察委員田秋堇、蔡崇義認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

112年9月歐洲環保署指出，歐洲人體內普遍驗出雙酚A（BPA），恐干擾人體內荷爾蒙，對生殖及生長發育造成危害；而雙酚A可用來製造聚碳酸酯（Polycarbonates, PC）塑膠，因此被應用於奶瓶或其他包材，而含雙酚A的環氧樹脂（epoxy resins）則常見於金屬罐頭的內部塗層，雙酚A有可能會溶出，民眾因此常不知不覺即暴露於攝入雙酚A的風險中。

審計部今年6月提出審核意見表示，我國98年於「食品器具容器包裝衛生標準」訂定雙酚A試驗標準，並於105年間評估國人雙酚A暴露劑量低於歐盟所訂標準，並無健康危害。惟歐盟於112年重新評估並下修。

二位監委表示，衛生福利部雖於102年明定嬰幼兒奶瓶不得含雙酚A，並規範除嬰幼兒奶瓶以外，塑膠類有聚碳酸酯材質之食品器具、容器、包裝等溶出限值在0.6ppm以下。然112年4月歐洲食品安全局（European Food Safety Authority,EFSA）已將雙酚A每日耐受量（TDI）下修2萬倍，從原本的每日每公斤體重4微克，調整為0.2奈克。

二位監委認為，歐盟不僅禁止雙酚A用於製造嬰兒用聚碳酸酯奶瓶、嬰幼兒用飲用杯或瓶子，也限制食品接觸材料的雙酚A溶出量須低於0.05ppm，衛生福利部是否關注國際上的科學研究及風險評估，並即時調整國人從食物攝入雙酚A之安全參考劑量，均有待查明釐清。

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