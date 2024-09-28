想帶外孫女輕生！女兒「盥洗沒熱水」發現　狠心外婆下場曝

▲吳姓婦人想攜未滿2歲外孫女共赴黃泉，遭法院判刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓婦人因債務纏身想輕生，今年1月間在住處將瓦斯桶搬入屋內，想與未滿2歲之外孫女共赴黃泉，所幸家人發現緊急制止，法院審結，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年2月，全案還可上訴。

檢警調查，吳姓婦人今年1月8日凌晨4時許，吳婦因債務問題萌生輕生念頭，將瓦斯桶搬至室內，想與外孫女一同赴死，吳婦女兒盥洗時發現無熱水可用，發現母親想輕生緊急制止。

法官審理時，被告吳婦坦承犯行不諱，法官根據檢警提供現場照片、原告證述等佐證，確認被告犯行明確，法官審酌，被告為被害人之外祖母，為被害人主要照顧者，因經濟狀況困窘，一時失慮方為本案之犯行，其主觀惡性與一般殺人犯行有別，認被告於犯罪之情況顯可憫恕，適用刑法第59條規定減輕其刑。此外，法官認為被告未考慮被害人為獨立之生命個體，非專屬被告個人之財產，開啟瓦斯自殺時竟欲同時結束被害人之性命，考量被告於危害發生前，己關閉瓦斯，未造成無可彌補之憾，犯後已有悔意，態度尚佳。

法官審結依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年2月，法官指出，被告所宣告之有期徒刑已逾2年，不符合緩刑之要件，無從宣告緩刑，本案仍可上訴。

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