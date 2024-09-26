參加軍訓素質教育　陸14歲女孩被教官體罰後昏迷送ICU

▲柯貞素質教育學校教官體罰虐待學員，導致14歲女孩神智不清送進ICU。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名14歲女孩小玲（化名）6月底被家人送去一間位於河南中牟的軍事訓練機構「柯貞素質教育學校」。訓練期間，小玲的家人想去探望她均被拒絕，機構只發了一些小玲正常的相片給家人，直至8月底，小玲父親王先生從北京連夜開車趕去醫院，到達醫院時發現，女兒渾身是傷，因昏迷送進ICU，這才讓整起事件曝光。

《極目新聞》報導，事件曝光後，又有學生家長馬先生向媒體反映，他的兒子也在上述學校訓練時被打，甚至遭教官強制猥褻。9月24日，王先生表示，小玲仍在醫院重症監護室，情況不容客觀，處於瀕死狀態，家中已花費近30萬元（人民幣，下同）。

王先生表示，小玲今年14歲，正處於叛逆期，為了讓小玲學習國學，便把小玲交給上述機構的老師，並向該機構繳納了29000元的學費。然而，小玲卻在該機構內被教官體罰致昏迷，神智不清，讓王先生難以接受。

事件發酵後，中牟縣官方通報稱，針對網傳「王某遭教官體罰致昏迷」、「馬某遭教官猥褻」等貼文，涉事公司人員吳某、靳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。河南柯貞拓展服務有限責任公司已關停，正在依法取締。

王先生透露，小玲住院後，河南柯貞拓展服務有限責任公司只支付了近10萬元的治療費，目前花費已超過30萬元，只能上網籌募經費，雖然猥褻學生的靳某已被逮捕，但體罰小玲的吳某及其他負責人只採取強制措施，仍處於調查蒐集證據的階段。