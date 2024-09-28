Z時代小孩難教「擺爛、無視校規」　新手老師崩潰！同行爆共鳴

▲現在的小孩不像以前好教。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

現在的小孩在科技環境下成長，接收資訊的速度和範疇遠超過前幾代，這對於教師們來說是一大挑戰，一名教師感嘆，剛踏入職場，開學至今都過得很痛苦，學生擺爛不交作業、不守規矩，也不在乎學校的加分制度，管不住學生，每天都覺得壓力很大，貼文釣出不少同業留言鼓勵。

女教師在Dcard發文，應屆考上教師，然而，學生擺爛、不按時交作業、無視校規，以及與同學之間的衝突等問題，讓她感到相當困擾，由於自身健康狀況不佳，容易感到疲憊、記憶力下降，擔心忘記重要事項，對學校、家長和學生產生影響，甚至可能因此被家長提告。

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這種壓力讓她感到非常不快樂，經常有負面情緒，開學至今一個月了，看到自己和同事之間的差異，讓她很無力，「覺得自己很遜，一個20幾歲的人被小孩們搞成這樣？」使得她對教學的熱情逐漸消退，壓力大到睡不好、吃不好，「我真的好想先停下來，老師身心不健康，怎麼照顧學生呢？」

貼文曝光，許多網友鼓勵她，「到這個地步的話建議就請假或是辭職！沒什麼比精神健康重要，不過一份沒賺多少的爛工作，人生還有很多選擇的！別逼自己啊」、「若真的無法繼續工作，還是要請假，先把自己顧好」、「老師您辛苦了，曾經我也待在一份很痛苦的工作當中，被主管人身攻擊，身體也出很多狀況，最後決定馬上提離職，真的沒有什麼比健康更重要」。

也有許多同行感嘆，「應屆+1，每天都想離職，理想跟現實的教學差太多了，每天都要深怕一個不小心被投訴」、「我也以為自己可以當麻辣教師，但最後只能當麻痹教師才好過一點」、「拍拍你，我也是應屆上榜，帶的第一屆狀況也是很慘，上課秩序差、被其他老師投訴、每節都要處理學生衝突、各種調皮搗蛋」、「我之前也是上班上到滿心累的，但後來出去了一年，讓自己放鬆才又找回來自信和快樂，再之後的帶班我覺得我改進了很多方式，也控制得很好，和學生也維持我想像的關係」。