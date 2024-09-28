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「祈島漫遊」身心靈博覽會　為民眾身心靈排憂解難找回自我

▲金獎得主廖珮吟與其設計作品合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲水晶排列美學設計大賽金獎得主廖珮吟與其設計作品合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內知名「水晶翻譯官」蕾思禮夫人童沛慈，為療癒現代人身心靈的問題，特於28日下午在台糖長榮酒店3樓天鵝廳舉行「祈島漫遊」博覽會，現場規劃水晶能量解讀、塔羅牌、占星、精油、花精、靈氣及女巫免費為民眾排憂解難，找回最真實的自我。

蕾思禮夫人童沛慈，自7年多前接觸到水晶的神奇能量後，便結下不解之緣，為充實自我不斷進修與學習，先後考取CFA國際芳療師、塔羅牌占卜師、希塔療癒師、臼井靈氣療癒師、水晶療癒師路…等20張證照，也取得希塔療癒的導師資格，甚至每個新項目執業前都會要求自己，必須經歷百位個案後才進行執行，如此嚴謹的做事態度，獲得學生及業界先進的讚賞，更創下全台唯一算塔羅牌占卜服務可開立發票的業者。

童沛慈表示，此次舉辦「祈島漫遊」身心靈博覽會，主要目的是讓更多人來了解神秘學與身心靈的關係。身心靈不平衡會影響心情及運勢，久而久之可能影響健康生活，千萬不可漠視。

現場安排數位不同領域的資深療癒師，來為民眾梳理分析現況，再透過專業的水晶、塔羅牌、占星、精油、花精、靈氣老師及折衷女巫，來為民眾調理各方面的困擾，進而開啟希望的明天。

▲金獎得主廖珮吟與其設計作品合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲蕾思禮夫人童沛慈（左）頒獎給水晶排列美學設計大賽金獎得主廖珮吟（右）。

蕾思禮夫人童沛慈指出，因為在身心靈產業多年，看見業界與民眾的認知有落差，所以在2024建立「祈島」身心靈療癒平台，整合身心靈產業的資源，就是希望讓每個人透過專業療癒諮詢，身心靈，可以是在你需要時，療癒師運用專業、給予正向支持，身心靈的領域，是可以專業、正向、不神祕。

▲金獎得主廖珮吟與其設計作品合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「祈島漫遊」身心靈博覽會活動現場，免費為民眾身心靈排憂解難。

蕾思禮夫人童沛慈說，此外，過去水晶曾被一些人導入通靈、宗教和神鬼的謬論，變成玄之又玄的「神器」，事實上水晶內含複雜的能量波，呈現沈澱的狀態，內含很多資訊和密碼，可藉由受過專業訓練的「水晶解讀師」把它翻譯出來，再視訊息狀態給予個案配戴或放置，長期持有可改善心情狀態、關係、財富，甚至運勢。

童沛慈進一步指出，水晶的淨化是非常重要，因這樣是能夠讓它維持高頻能量的一種方式，所以要將水晶的功效及能量應用最大化。若水晶處於負面的磁場，可藉由一支音叉輕敲淨化，還有許多方法都能淨化水晶，千萬不要聽信謠傳說泡鹽水或是冰凍等不當方式，反而會破壞水晶本身的結構，造成不可挽救的局面。

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