亞太永續博覽會登場　新北推VR體驗宣導防路殺

▲路殺社結合VR實境影像讓民眾體驗動物視角，安全穿梭在生態廊道中。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024第三屆亞太永續博覽會於8日至8月10日在台北世貿一館A、C、D區舉行，新北市農業局透過與路殺社（全名為台灣動物路死觀察網）合作，建設6處生態廊道，本次在博覽會中結合VR實境影像，讓民眾體驗動物視角，安全穿梭在生態廊道中！

路殺社藉由路殺紀錄及動物遺體標本，找出動物死因、蒐集台灣路殺熱點等相關資訊。本次於亞太永續博覽會中，路殺社除了由農業部生物多樣性研究所副研究員林德恩老師親自講解路殺觀念，因生態廊道須保護動物不受人為干擾，不建議民眾前往現地觀察。

▲亞太永續博覽會中路殺社結合VR實境影像，宣導防路殺觀念。

因此為使民眾更加理解生態廊道設計理念，更於攤位設有VR體驗，讓民眾置身在土城區斜坡式擋土牆，體驗烏龜、鼬獾在斜坡道上的視角，也可在天空廊道以台灣藍鵲的視角鳥瞰廊道或以松鼠視角觀看天空，還可以找找其他松鼠夥伴的身影；亦或化身白鼻心於新店區凹字型的生態廊道來回穿梭，讓民眾以動物們的視角，安全穿梭在生態廊道進而思考使用需求。

而攤位上也展出新北市農業局於新店區平廣路設計之凹字型生態廊道的樂高模型，讓民眾清楚理解設計理念，以凹字形設計將原有涵管調整為中間排水，除了維持既有排水功能外，兩側較高則可供動物過路使用維持通行安全，目前已有偵測到許多動物使用，如：穿山甲、鼬獾、台灣獼猴等，更有捕捉到白鼻心於廊道內交配的畫面，可見凹字型廊道對於野生動物來說已經是能安心使用的通道。

新北市農業局表示，新北市生態豐富多元，重視棲地復育及生態廊道施作，未來也持續進行農路路殺生態監測，再搭配農路改善工程相輔相乘，打造動物「客製化」的生態廊道，建構生態友善道路，讓用路的市民朋友與野生動物都能共好，希望透過本次展示和宣導，能提升公眾對於路殺問題的認識及關注。

▲民眾參觀路殺社展示生態廊道樂高模型，了解設計理念。

▲攤位上也展出新北市農業局於新店區平廣路設計之凹字型生態廊道的樂高模型。