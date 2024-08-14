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2024台灣文創博覽會漫畫校區　集結台漫能量展現多元文化面貌

▲台南西竹圍之丘文創園區，以「看漫畫長知識」為題，規劃一系列以台漫為元素的活動，本次針對「漫漫談系列講座」及「主題工作坊」介紹，邀請大家共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南西竹圍之丘文創園區，以「看漫畫長知識」為題，規劃一系列以台漫為元素的活動，本次針對「漫漫談系列講座」及「主題工作坊」介紹，邀請大家共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南西竹圍之丘文創園區，以「看漫畫長知識」為題，規劃一系列以台漫為元素的活動，發展出台漫時光展、漫漫談講座、似顏繪工作坊、野餐市集、漫畫便利屋等，本次針對「漫漫談系列講座」及「主題工作坊」介紹，邀請大家共同參與。

「漫漫談系列講座」邀請「大人的漫畫社」陳怡靜小姐為主持人，並邀請金漫獎得主及出版社，展開以台灣漫畫文史轉譯為題的創作者與編輯實務的對談。首先8月31日由金漫獎得主李隆杰先生、狼七，就兩人的作品《1661國姓來襲》、《1624男人與島》與《湧與浪：自由中國號》分享幕後的創作故事。身為歷史控，他們如何研究與運用史料進行漫畫創作，包括文史轉譯、角色設定的技巧，以及創作過程的心酸血淚。

▲台南西竹圍之丘文創園區，以「看漫畫長知識」為題，規劃一系列以台漫為元素的活動，本次針對「漫漫談系列講座」及「主題工作坊」介紹，邀請大家共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

9月1日由蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫先生及文史轉譯責任編輯賴國峰先生，聊聊蓋亞近年如何持續與國內不同博物館所合作以史料為基礎的漫畫。同時並邀請多年來專注文史轉譯資料考證的賴國峰，他如何在漫畫家創作文史漫畫時，提供精確的時代資料作為漫畫重要的元素。

「主題工作坊」有陶藝及竹編兩大媒材，其中「手作陶藝主題工作坊」，從《玦：孿生》一書中萃取出元素，設計出山海陶飾工作坊，以陶為載體，進而展現陶瓷更多的可能性，將陶瓷製作成細膩時尚的飾品；「竹編茶具主題工作坊」，以《異人茶跡》一書為發想，結合茶文化主題設計出「十十」竹編玻璃壺盛承工作坊，利用竹材質的溫潤特性以及老件玻璃的細膩所創作出來的精美器物；「竹編器具主題工作坊」以《採集人的野帳》一書為發想，竹背簍為進行採集時很重要的道具之一，放置採集的茶葉、蔬果等，我們將樣式縮小，可以更貼近我們日常生活的使用，可吊掛在牆上，放入生活物品或是乾燥花，乘載生活日常中的小確幸。

▲台南西竹圍之丘文創園區，以「看漫畫長知識」為題，規劃一系列以台漫為元素的活動，本次針對「漫漫談系列講座」及「主題工作坊」介紹，邀請大家共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　近年台漫創作者不僅大量引用台灣歷史文化作為背景，在外譯市場屢獲佳績，於世界各地漫畫節也獲得注目。漫畫校區以漫畫為載體，集結呈現台漫宏觀的歷史脈絡，在漫畫家的巧筆下展現多元文化面貌，並成為一股與世界交流的軟實力，更多漫畫校區活動訊息及報名資訊，請上西竹圍之丘文創園區臉書查詢。

文創plus臉書（網址：https://www.facebook.com/creativetainan）
西竹圍之丘文創園區臉書（網址: https://www.facebook.com/XICPTainanCity）

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