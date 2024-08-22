432Hz超強療癒力爆紅！失眠人都在聽的身心靈音樂

▲失眠時可以嘗試聽432Hz音樂安撫身心而緩緩入睡。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

在現代繁忙的生活節奏中，失眠已經成為許多人的共同煩惱。然而，最近頻率音樂正在網路上掀起療癒熱潮，尤其一種432Hz的音樂頻率據說能幫助改善睡眠品質，讓疲憊的身心在音樂中得到安撫而能緩緩進入睡眠。

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432Hz被譽為「宇宙頻率」，傳說中這個頻率能與人體自然共振，帶來內在的平靜與和諧。432Hz的音樂被認為能夠更好地調節情緒，降低壓力，尤其對於失眠者來說，是一劑天然的助眠良方，不少網友都表示在睡前聆聽可感受到一種全身的放鬆感，思緒也隨之平靜下來。

除了432Hz外，1111Hz也是近期另一備受關注的音樂頻率，除了1111這個數字被歸類為「天使數字」之外，對於一些靈性愛好者來說更具有靈性覺醒與能量提升的意義。據說，聆聽1111Hz音樂可以幫助個人進入更高的意識狀態，帶來更深層的心靈療癒，因此1111Hz的音樂經常被用於冥想或靜心練習。

近年身心靈風氣崛起，頻率音樂受到廣泛的討論，認為可以淨化身心，各音樂串流平台上也有大量的歌單，內容涵蓋大自然的聲音、舒緩的旋律到專業冥想音樂等各種類型，為尋求內心平靜及睡眠品質的現代人提供了豐富的選擇。