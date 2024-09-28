彰化女戀上「荷蘭醫生」9天4次匯134萬　昨天又被騙了

▲彰化中年女已遭5次詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

怎麼又是你！彰化1名年約60歲獨居中年女子，與一名自稱「荷蘭醫生」的男子，產生網路異國戀情，已4度遭愛情詐騙134萬元，所幸及時攔阻，未料昨(27日)又被騙要幫投資買房，第5度前往銀行匯款，行員一看又是熟面孔，立即通報，但警方相當憂心恐怕還有下一次。

該名中年女子與自稱「荷蘭醫生」Brain兩人在通訊軟體上甜言蜜語不斷，26日荷蘭醫生對女子哭訴自己陷入財務困境，急需她的幫助，讓深陷情網的她無法拒絕，焦急地前往銀行匯款8萬元給對方，所幸及時被阻詐。

▲彰化女陷入詐騙戀情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於該女子之前曾遭其他「異國情人」騙過金錢，但這一次，她依然選擇相信Brain，這已是她第4次遭愛情詐騙，9天內被「多位男友」詐騙134萬餘元，也深怕她還會再一次遭受詐騙，員警不斷的跟她分析，這是典型的「愛情詐騙」。

當時，她連聲感謝警方與行員的機警協助，若非他們，這筆辛苦存下的錢恐怕已經飛往海外不知名的詐騙集團，沒想到，隔天她昨天（27日）竟又到銀行匯款，這次是要投資購置房產，所幸遭到行員及警方及時阻攔，但警方相當的憂心，恐怕還有第6次，請銀行能協助加強把關。