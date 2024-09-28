師欠40萬卡債心情差！書包砸4歲童險失明　輕判4月母控太輕

▲彰化某私幼女師因積欠卡債而情緒失控，砸傷4歲男童眼周，媽媽氣炸轟「孩子差點瞎掉」。（圖經打碼、變色處理／家長授權提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名在私幼女老師，今年2月間因收到40萬卡債催討通知，碰巧課堂上一名4歲男童正在找書包，一時理智線炸裂，將內有2本課本、水壺、餐袋與餐盒的書包砸向孩童，導致男童臉部受傷，眼睛差點瞎掉，女師挨告傷害遭判4月徒刑，男童媽媽昨(26日)po文控訴「判太輕」，至今已有19萬人次瀏覽，網友一片撻伐「這種人不配當老師」。

女師當庭坦承犯行，辯稱事發當時因收到40萬元的信用卡催繳通知，情緒沒有控制好，才發生此事，法官審酌被告為幼兒園的老師，本應保護、照料班上學學童，但卻因個人債務問題而未能控制情緒，以重量不輕的書包砸向年僅4歲男童，造成傷害，但因未能取得家屬諒解，至今未能與被害人、告訴人達成調解或賠償損失，並考量被告前有竊盜前科，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑4月。

男童的媽媽痛訴，她接到老師電話「媽咪不好意思，因為XX（男童）在鬧脾氣， 我脾氣上來『不小心』弄傷了小孩… 所以眼睛下面有點『小擦傷』」，看到我兒子的時候，嚇到說不出話⋯⋯眼睛傷口都在流血了，這麼嚴重叫「不小心」「小擦傷」。

男童媽媽指控說，她看了教室監視器畫面，女老師先是打其他2位同學，拿著課本往小朋友的後腦勺打下去，走過去拿書包直接大力的「砸」在她兒子臉上，兒子倒地不起，老師當下直接走回去對其他2名小朋友繼續打，其他2位小朋打後腦勺打到往後倒，過了大概3分鐘才走回去看她兒子的傷勢。

男童媽媽說，就算欠40萬卡費情緒上來也不能這樣砸小孩！她兒子已經有陰影了，會睡到一半喊「老師不要打我」，經過幾個月了，至今眼周還有疤，差一點眼睛就會失明，看了很氣憤，到底心要多壞才能如此殘忍下得了手，等到判決結果，這麼如此誇張的行為法官才判4個月，這個老師還有竊盜前科，這樣還能當老師？

網友留言一片撻伐，「情緒不穩打小孩完全沒資格當老師」、「老師打學生簡直禽獸不如」、「沒愛心就算了，還有竊盜的前科，這種還來當老師」，「還有人直言才判4個月真的太扯」。

彰化縣政府教育處表示，經調查小組調查並經認定委員會審議屬情節重大之不當管教行為，造成幼生身心侵害，認定2年不得聘任、任用或進用為教保服務人員，並公布行為姓名及機構名稱，同時針對幼兒園未善盡督導教保服務人員之責，已處負責人3 萬元罰鍰，並應定期巡堂及隨時檢視班及狀況，且留有紀錄，以維護幼生權益。縣府針對違法情事絕對零容忍，一切依法處理。

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