正妹主動色誘！22人掉入情迷蜘蛛網...700萬飛了

▲警方查扣8臺電腦主機、13支手機、監視器、斷電遙控器。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

網路交友風險高，一不小心可能就會掉入詐騙陷阱，以35歲曹姓男子為首的詐騙集團近日被警方破獲，該集團涉嫌盜用美女照片，假扮女性在各大社交平台上行騙，利用錄製好的國、台語罐頭女聲，打造親切可信的形象，進而誘騙受害人共同開店、投資虛擬貨幣，甚至引導借貸。初步調查，至少有22人受害，總財損超過700萬元。

警方調查發現，這個詐騙機房從1月開始運作，團伙利用美女照片在各大交友軟體、臉書和IG上建立假帳號，吸引不特定網友搭訕，主嫌曹男與其同夥製作大量國、台語的罐頭女聲錄音，佯裝和被害人親密互動，營造出網戀氛圍，待對方陷入感情後，再提出共同創業的「商機」。

詐騙集團進一步誘騙被害人購買虛擬貨幣，並要求將錢存入詐騙集團設計的假網拍平台，當受害人手上的錢被騙光後，詐騙集團還慫恿被害者向貸款公司借錢「投資」，最終不僅資金全部騙走，還背負沉重債務，難以脫身。

警方根據線索，成功在南投破獲該詐騙機房，逮捕6名嫌犯，並查扣相關證據，此案目前仍在深入調查中，警方呼籲民眾謹慎交友，遇到金錢相關問題時務必提高警覺，避免落入詐騙圈套。

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