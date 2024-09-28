機車頭太老！台鐵自強、莒光故障破百件　E500新電力機車9／30首航

▲台鐵E500型電力機車9/30首航，將陸續汰換莒光號、PP自強號老舊機車頭。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵老車撐不住，老舊莒光號、PP自強號頻傳拋錨，有網友統計，今年PP自強號、莒光號故障異常迄今超過百件，多為老舊機車頭故障導致。台鐵表示，車輛故障定義為造成總延誤累計10分鐘以上，官方統計共82件，新購E500電力機車頭9月30日首航，68輛將於115年交車完畢，大量汰換老舊機車頭提高準點率。

老舊莒光號、PP自強號故障頻傳，有網友熱心統計，今年迄今PP老舊自強號故障次數已有62次，莒光號故障次數為41次。累計兩車型今年迄今事故超過百件，大多為牽引車輛的老舊機車頭故障導致。

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台鐵公司表示，經統計，今(113)年度PP老舊自強號故障共計39次，莒光號老舊電力機車共計43次，依車輛故障定義，造成本車次及他車次延誤總時分累計10分鐘以上納入計算；網友所提供數據，似包括車輛異常件數，也就是依運轉分級制可安全運轉無虞，且處理後總延誤時分未達10分鐘等事件。

台鐵有不少老舊機車頭也超過20年使用年限，老車頻故障也拖累準點率，根據台鐵統計，截至今(113)年止，E200型、E400型莒光號機車頭平均車齡為44年、E1000型PP自強號機車頭平均車齡已近30年，台鐵也已新購68輛的E500新電力機車接棒，E500新電力機車將擔任推拉式自強號、莒光號及觀光列車的牽引任務，汰換老舊電力機車頭。

台鐵公司指出，新購E500電力機車將於113年9月30啟航，首航運用區間為西部幹線121、144次運用，由七堵始發行駛至屏東後，再由屏東北上行駛至基隆，目前交車進度為113年9月已交車6輛、11月預計交車6輛，今(113)年計劃交車15輛，預計於年底前可投入新PP運用達4個車次，全數新購電力機車預計115年68輛交車完畢，屆時將陸續汰換老舊機車頭，以期提升車輛妥善率及準點率。