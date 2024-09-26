高鐵票價也評估調漲　陳世凱表態：尊重但盼考量公共運輸責任

▲台鐵爭取調漲票價，高鐵票價也評估調漲。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵爭取調漲票價，研擬票價漲幅35.62%、40.41%、44.52%等三方案，高鐵票價也蠢蠢欲動，因應2026年資金缺口將達高峰，未來高鐵也可能評估提出票價調整。對此，交通部長陳世凱也首度表態指出，尊重高鐵公司治理，不過基於公共運輸的責任，鼓勵民眾多搭乘少開車，也希望高鐵也納入考量。

台鐵票價凍漲29年，爭取票價調漲，日前提出票價漲幅35.62%、40.41%、44.52%等三方案，不過遭董事會退回要求補充資料，預計10月再提報台鐵董事會討論，據了解，高鐵票價也評估調漲，台鐵票價調整後，高鐵也可能跟進評估提出申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長陳世凱今在立法院受訪時表示，尊重高鐵公司的治理，因為高鐵公司是一個民營公司，也是一間上市公司，尊重高鐵公司的討論。

不過陳世凱強調，他覺得公共運輸的體系，還是要顧及很多民眾通勤的方便，再來就是在減碳需求上，希望能夠鼓勵大眾多搭乘公共運輸，不要自己開車，所以這個部分的責任，也希望高鐵公司可以考量進去。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者屠惠剛攝）

根據交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年高鐵費率已達調漲門檻，「政府核定基本費率標準」可調至每人每公里4.551元，依照特許公司自訂費率，高鐵北高票價最高可漲到1720元，較現行票價最多可漲230元。

高鐵公司日前也指出，高鐵現行票價維持與2007年通車營運時相同，然而17餘年來台灣地區消費者物價指數CPI累計年增率已高達25.7%；除物價、電價等維繫高鐵營運的基本成本增加外，期間人事、維修成本以及利息支出均持續上升，高鐵整體營運成本大幅增加。

台灣高鐵也強調，高鐵各項系統、設備與列車，建置距今多已超過20年，目前正進行各項更新、汰換作業規劃，包括自2026年起將陸續引進新世代列車、配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換等大項資本支出，及旅客服務友善設施改善，缺一不可，但亦將使高鐵公司資金缺口將達到高峰期。