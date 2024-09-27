E500電力機車9／30上線　台鐵開賣「新世代列車紀念套卡」

▲台鐵推出「新世代列車盛典紀念套卡」及E500電力機車系列周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為落實行車轉運安全，推動安全計畫，台鐵車輛設備方面，繼引進R200柴電機車後，最新E500電力機車也將於9月30正式上線營運，台鐵公司宣布同步推出「新世代列車盛典紀念套卡」，一次網羅4款新車電子票證。

E500新電力機車將擔任推拉式自強號、莒光號及觀光列車的牽引任務，組成全方位營運車隊，並汰換老舊電力機車頭，提升準點率，E500最新電力機車也將於9月30正式上線營運。

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台鐵公司表示，E500電力機車啟航儀式上，台鐵公司將推出獨家限定販售「新世代列車盛典紀念套卡」，套卡內容集結EMU900愛金卡、EMU3000悠遊卡、E500一卡通及R200一卡通，共4款不同車款的儲值卡，原售價599元，配合E500電力機車啟航儀式，9月30日至10月31日止優惠價350元，限量400組，一人可限購3組，售罄後即絕版。

▲台鐵推出「新世代列車盛典紀念套卡」及E500電力機車系列周邊商品。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，除「新世代列車盛典紀念套卡」外，另還有E500電力機車系列周邊商品，包含圓型便當空盒、馬克杯、證件吊牌、造型天燈、長條磁鐵、抱枕、運動毛巾、杯墊及壓克力鑰匙圈等生活文創商品。

根據規劃，台鐵將在E500電力機車啟航儀式特別設立台鐵夢工場七堵站活動快閃店，開賣「新世代列車盛典紀念套卡」以及E500電力機車系列周邊商品。