台鐵董總薪資比照國營事業「員工卻最低薪」　陳世凱：基層應加薪

▲交通部長陳世凱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化後，董事長杜微、總經理馮輝昇比照國營企業董總薪資領薪，等同薪水較台鐵局時代多40%，立委質疑董座薪資比照國營事業，但台鐵員工卻是國營企業中最低薪，要求台鐵員工也應比照。交通部長陳世凱表示，台鐵基層薪資應該要比照國營事業，必然要往上拉。陳也強調他的原則是基層優先加薪。

立委王鴻薇今在立法院交通委員會質詢表示，台鐵今年1月開始轉型國營公司，台鐵如何轉虧為盈，是交通部和台鐵重大課題，但工會卻質疑台鐵董座自肥、加薪記大功，她必須幫台鐵員工講話，台鐵公司董總薪資比照國營事業，基層員工薪資卻是國營事業最低，台鐵基層員工該不該比照國營事業。

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王鴻薇強調，台鐵招考後，很多人不來報到，或是很多人來了之後跑掉，因為有更好的工作，台鐵一直是缺工狀況，台鐵基層員工至少應比照交通部其他國營事業加薪。

王更進一步質疑，交通部旗下的交通事業都出現自肥情況，陽明海運董座離開前為自己加薪，高鐵也修改章程為董事長增加退職金，針對交通部轉投資或所屬事業，董事長加薪，部長不能說公司治理，員工反彈，要檢視合理性。

交通部長陳世凱則表示，他認為台鐵基層員工薪資應該要比照國營事業，應該要往上拉，這是必然要做的，台鐵基層人員薪資應該要加高一些，目前從業人員薪資偏低，交通部和台鐵正在努力中，計畫和規畫都有，將持續針對細節溝通，希望快速獲核定。陳世凱也強調，他的原則是基層優先加薪。

台鐵公司董事長杜微上午受訪說明，他的薪資是依照政府核定的國營企業薪資領取，薪水和相關程序都與國內所有國營企業一樣，他沒有幫他自己加薪。

另針對立委提及高鐵董座退職金增加，台灣高鐵過往也曾回應，指高鐵公司章程調整案為遵照董事會2017年決議辦理，經這次股東常會出席股東95.9％高票通過，完全依法依規，目的在為公司未來持續引進優秀管理人才建立制度。