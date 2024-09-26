交長表態台鐵基層應加薪　產工喊話「比照高鐵起薪38K」

▲台鐵基層員工薪資為國營企業最低。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年轉型國營公司，董總薪水也比照國營企業，相較台鐵局時代增加4成，不過基層卻是國營企業中最低薪。交通部長陳世凱今在立院表態台鐵基層也應比照國營事業，薪資應往上拉，且基層優先加薪。台鐵產業工會喊話應比照高鐵，起薪至少3.8萬元起。

台鐵董事長杜微今被媒體問及加薪案時指出，加薪不是他訂的，薪水和相關程序跟國內所有國營企業都一樣，他的薪水是照政府核定的國營企業薪資領取，他不是幫他自己加薪。

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交通部長陳世凱今在立院受訪時也指出，台鐵董事長跟總經理在台鐵公司化之後，薪資結構就跟過去的台鐵局狀況不太一樣，其實不能對比，國營事業的董總薪資評級，都是統一的標準，那交通部就依照國營事業的董總薪級標準，跟別的國營事業完全是一樣的。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，杜微董事長稱國營事業都是這樣規定，不是幫自己加薪還喊冤，他認為很荒謬，這番話也讓員工更加憤怒，加薪公文會發出去，董事長要核章，台鐵基層跟國營事業薪資差距這麼大，為何不是董事長一張嘴講說國營事業這樣規定就調薪，全公司只有董事長和總經理兩個人因為要跟上國營事業薪資加薪，剩下的中下階層和員工通通沒有比照，其他員工無法信服。

針對交通部長陳世凱表態台鐵基層薪資也應比照國營事業、薪水應該拉高、基層優先加薪，朱智宇表示，工會支持部長言論，但一定要落實，過去前行政院長蘇貞昌、台鐵歷任局長到前交通部長王國材，都在說員工待遇要更好，但結果都在畫大餅。

朱智宇強調，如果交通部真的要做這件事，就提報董事會通過員工調薪，就像過往員工調薪到3萬以上有前例可循，現在所有台鐵員工跟交通部旗下其他國營事業員工薪水差了1萬多元，交通部應該宣示補足這1萬元，而不是說從業優先，會讓基層薪資有落差，員工不會流失嗎？行政院和交通部應核可從業人員待遇比照高鐵，至少3.8萬元起薪。