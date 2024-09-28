高雄KTV進入戰國時期！We go周年慶399唱4hrs　超級巨星開幕6折

▲高雄KTV娛樂視聽業進入戰國時期。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄KTV進入戰國時期，今年北中南連鎖KTV都搶進市區拓點，業者紛紛端出優惠搶客。去年開幕的「We go歡唱」號稱全台最前衛KTV，近日迎接周年慶推出平日歡唱4小時399元。而「超級巨星KTV」插旗高雄，試營運期間也推出不限時段包廂費6折優惠。

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▲高雄中華路被稱為KTV一條街。（圖／記者許宥孺攝）

高雄中華路被稱為KTV一條街，全盛時期就有好樂迪、錢櫃、錢櫃中華新館等，在地人想到唱歌就會到中華路。隨著高雄演唱經濟帶動娛樂消費發展，去年在地建設壹起飛集團租下七賢路、中華路三角窗，大手筆裝潢打造「We go歡唱」，占地400坪、共19個特色包廂，其中整層旗艦包廂還可同時容納22人歡唱，還有獨立宴會廳。

▲▼高雄We go歡唱迎來周年慶，推出一系列優惠。（圖／記者許宥孺攝）

近日「We go歡唱」迎來周年慶，也將目標瞄準年輕客群，滿足消費者對奢華、多樣化主題需求，即日起至10月31日推出下午茶歡唱，平日4小時，最少2人成行，每人只要399元。此外，當月壽星還送一小時歡唱、餐飲和3000元歡唱券。

桃園「凱悅YES KTV」則租下中正、中華路上的「主婦商場」黃金店面，旗下的「禪燒肉」於7月29日同步開幕試營運，2家占地500多坪，為KTV一條街再注入活水。

▲台中連鎖業者「超級巨星KTV」插旗港都。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，台中連鎖業者「超級巨星自助式KTV」也在26日正式插旗高雄五福新崛江商圈，業者租下原本麗景酒店1至4樓，規劃有約40間包廂，目前試營運期間推出全館不限時段包廂費6折，若有會員卡還會再打折。

▲台南賓士KTV將進駐台鋁生活商場。（圖／記者許宥孺翻攝）

台南起家的賓士KTV目前有3家分店，首度跨縣市拓點，也確定開在台鋁生活商場2樓，目前正籌備中，尚未確定開幕日。