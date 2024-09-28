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「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴！網一看：老人行程

▲▼遊覽車,遊覽車內裝,。（圖／記者賴文萱攝）

▲女學生抱怨行程爛又貴。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／施怡妏報導

近期學生畢業旅行話題不斷，有網友貼出畢旅的行程，3天2夜費用7390元，行程包括新北平溪、九份老街、台北饒河夜市、宜蘭蘭陽博物館及傳統藝術中心等地，住宿則是4星級飯店，她忍不住痛批「畢旅行程又貴又爛」，其他網友也認同，沒有樂園還要7千多元，實在太貴了。

有網友在Threads發文，分享畢旅行程，第一天從學校出發前往平溪，然後轉往九份老街，下午逛101商圈及四四南村，晚上則是饒河夜市，住台北茹曦酒店。第二天前往宜蘭，參觀蘭陽博物館、中興文創園區以及三星蔥寮體驗，晚上則是羅東夜市，住羅東村却溫泉飯店。最後一天則是前往傳統藝術中心，參觀蛋糕工廠以及景點山寨村。

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女同學看了狂抱怨，「哪有人畢旅行程這麼爛又這麼貴啊，我不去了」、「根本不想去」。

貼文掀起熱論，也有網友認為太貴，「比我四天還貴」、「好扯的行程」、「沒有遊樂園我直接給差評 」、「感覺好像老人行程」、「去一堆免錢景點還要花錢喔」、「我們6100元然後去爬山」、「沒有遊樂園還能那麼貴喔」、「自己去都沒這麼貴了」。

其中，有網友指出，可能是貴在飯店，「是因為住得很好吧」、「飯店不便宜餒」、「會這麼貴通常都是貴在飯店吧，你到時候可以看看你們住的飯店好不好，我想應該很高級」、「這兩間飯店都是好的，應該是貴在飯店」、「貴在飯店吧，但行程真的蠻無言的」。

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