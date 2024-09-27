藍白擋總預算蔣萬安籲「中央聆聽民眾心聲」　議員批：應捍衛市民權益

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年總預算案遭國民黨、民眾黨聯手擋下，針對台北市長蔣萬安稱「台灣是民主法治的社會，所以中央政府也必須要聆聽民眾的心聲」，議員許淑華質疑，「蔣市長你也支持退回總預算嗎？」藍白聯手退回政府總預算，嚴重影響市民權益，但蔣萬安卻輕描淡寫，好像不關他的事。

「蔣市長你也支持退回總預算嗎？」許淑華在臉書表示，藍白聯手退回政府總預算，嚴重影響市民權益，蔣萬安卻輕描淡寫，好像不關他的事。這次的總預算不僅包含地方建設的「統籌分配款」，還有涉及軍公教調薪、癌症新藥給付及偏遠教育等重要預算。

許淑華說，攸關北市地方建設的統籌分配款，按照財政部公告，北市預計獲得707億元，位居六都第一。遺憾的是，這麼龐大的預算，面對國民黨立委的政治動作，蔣萬安沒有站在市民的立場，盡力發聲，為民爭取福利，而是跟著藍白立委起舞。

許淑華也譴責藍白立委，「退回不審」是非常失職的行為。政府預算送到立院，立委本應好好溝通、監督行政單位，運用專業，就實質內容進行審議，讓行政單位可以提出符合全民福祉的預算規劃。

但許淑華說，藍白卻選擇用退回不審的政治動作，影響社福、教育與地方補助款的預算，讓明年無法順利撥款執行業務，「這不是身為民選立委應有的態度」。

許淑華直言，蔣萬安、藍白立委們只會說一套、做一套，在選舉的時候塑造自己為民服務的形象，「其實，在他們心中，政治利益遠比全民福利來得更重要」，再次呼籲蔣萬安市長應該拿出態度，捍衛市民權益。藍白立委應就總預算實質內容審議，而非退回不審，損害全體國民的重要權益。