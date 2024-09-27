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日本大分縣別府市長率團訪台南　黃偉哲樂見兩市開啟觀光教育交流

▲日本大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長等人，拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長等人，拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本著名的溫泉勝地大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長率150人左右的市民團搭乘包機至台灣參訪，特別安排至台南市拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。

▲日本大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長等人，拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲首先代表186萬台南市民歡迎別府市的朋友們，黃偉哲表示，台南與日本有很深的淵源，目前不但保有日本裕仁皇太子曾下榻過的知事官邸，由日本技師建設的自來水系統也完整保存在山上花園水道博物館，都非常適合日本朋友造訪，也歡迎大分縣跟別府市的朋友能前來觀光，也歡迎別府市能參加大台南旅展，將別府的風光介紹給台南市民。

▲日本大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長等人，拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長還提到，素仰別府是日本的溫泉勝地，而台南也有關子嶺泥漿溫泉，很高興這次兩個觀光城市能開啟交流，期望藉由這次機會，不僅是觀光，更能加強雙方未來在文化、教育方面的互動，尤其特別想推動雙方學生互訪的教育旅行，期待未來跟別府市能有更多合作交流的機會。

▲日本大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長等人，拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

別府市長長野恭紘感謝台南市的熱情歡迎，台灣與日本的友情不在話下，疫情前每年約有10萬人次的台灣觀光客來訪別府，而這次藉由與台灣直航包機的機會，帶了約150名別府市民來訪，希望藉此讓更多別府市的民眾了解台南，期待今後雙方交流更加深化。別府市長也特別請MISS別府介紹別府市的特色及觀光物產。

▲日本大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長等人，拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、觀光旅遊局鄭道立代理副局長則陪同黃偉哲市長接待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

別府市（Beppu shi）位於日本九州大分縣，是該縣第二大都市，人口約12萬，從19世紀末期開始就以溫泉勝地聞名，目前每年約有400萬旅客造訪。

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