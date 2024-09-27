台南文資月打造觸電文資流　旅讀、講座與沙龍體驗精采台南

▲台南文資處辦理「2024台南市文化資產月－文資流」活動，透過小旅行、講座、文資沙龍和展覽，讓原本可能對文資無感的民眾，可以一起五感體驗台南文資的脈動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

呼應歐洲國際遺產日的核心精神「路徑、網絡與連結」，台南文資處辦理「2024台南市文化資產月－文資流」活動，透過小旅行、講座、文資沙龍和展覽，讓原本可能對文資無感的民眾，可以一起五感體驗台南文資的脈動，認識文化資產和歷史場域中，不同時期交流交匯的特色，以及當代如何流傳存續、跨域整合，讓文化資產的保存活化與時俱進、匯流未來。

2024年的文資小旅行，將帶領大家前往新營與菁寮，來趟甜蜜良藥、菁菁有WAY之旅，認識過去因應製糖、製藥、稻米等產業而生的老建築，如何透過文資舊材的再利用、社區的創新轉化，為當地注入活力，讓建物與文化精神繼續流存。也將帶領大家從不同角度再訪府城，從城東區域中，清代到當代不同時期的文化資產，認識不同宗教、族群交流演變的過程，以及透過中西區老屋再利用和光環境與景觀結合的案例，一起漫遊古都夜生活，體會文資如何與當代城市共榮。

此外，為打破一般大眾對文化資產固有的刻板印象，9月28日至11月10日間在西竹圍之丘舉辦的「文資流」小型展覽，將從展示和聲景互動，敘說台南文化資產的時間流和保存故事。期間也將邀請深耕在地的黃介二建築師、鍾心怡建築師和清大榮芳杰老師，透過講座來分享自身經歷和國際案例，探索文資或老屋保存的更多可能。11月9日的文資沙龍，則邀請文化局局長謝仕淵和歷史作家謝金魚、聚珍台灣總監王子碩和手手企業社創辦人姜文中兩組專家，跨領域對談交流當代文資的多元樣貌，為文資領域帶來更多刺激與驚喜！

文資處表示，為回饋今年熱情參與文資月活動的民眾，也特別設計集章活動，只要參與活動和展覽，並完成兩款重疊套印後成型的圖案，就有機會獲得感應式的聲景紀念徽章，把文資的聲景帶回家繼續聆聽。活動詳情請至台南文資月臉書粉絲專頁查詢 https://www.facebook.com/tchmtainan