強化交通事故防制量能再追擊　台南交通違規科技執法年底再添20處

▲台南市預計於2024年底前建置新增20處科技執法地點，重點取締項目則以「車輛行經路口不停讓行人」及「不依車道行駛」為主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，全天候24小時維護重點路段（口）交通秩序，南警評估並分析轄內「易肇事路段（口）」及「易壅塞處所與重要幹道」之交通狀況，預計於2024年底前建置新增20處科技執法地點，重點取締項目則以「車輛行經路口不停讓行人」及「不依車道行駛」為主。

截至2024年9月26日止，台南市建置啟用之交通違規科技執法地點計有48處，其中有10處係於2024年9月1日起啟用執法，而48處科技執法中，則以「北區中華北路與觀海橋路口」取締不先駛入外側車道違規右轉6959件、「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件以及「歸仁區高鐵台南站U型車道」違規停車3773件等3處為最。

台南市警交通警察大隊表示，統計48處科技執法路口2024年1月至8月與2023年同期交通事故件數，傷、亡類案件減少171件，顯示在市府各交通團隊的努力下，略收事故防制之成效，而本次規劃新增之20處地點，係分析「易肇事路段（口）」相關數據，並參酌違規態樣及道路順暢程度據以建置，目前已進入建設階段，預計於年底啟用，並於正式執法前展開為期「2個月」宣導期，以使駕駛人習慣建置後的交通環境，此外，考量歸仁區高鐵台南站U型車道自實施科技執法後，載客秩序漸有改善，惟出、入口及周邊部分路段尚有違規停車影響通行情形，爰將規劃評估後續更新及擴充該路段違規停車偵測設備。

交通警察大隊在此呼籲，科技執法之建置非以處罰為目的，係為導正及嚇阻部分違規的駕駛人的不良習慣，據以達到防制交通事故及維護道路（口）順暢等效果，提醒各位駕駛人行駛道路時務必遵守相關交通規則，多加禮讓營造友善用路環境，避免違規觸法，維護生命安全。