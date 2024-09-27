至聖點心麵新品上市　金光閃閃的台南道地致勝好滋味

▲台南古蹟限定商品最熱銷神級商品「至聖點心麵」，推出地瓜新口味，在台南各古蹟景點限定販售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南古蹟限定商品最熱銷神級商品「至聖點心麵」，推出地瓜新口味，27日起在台南各古蹟景點限定販售。

「至聖點心麵」每逢教師節或考季前夕一直是極熱銷商品，本次選用台南在地瓜瓜園出產的台農57號地瓜，再與知名點心餅國際大廠優雅食股份有限公司合作，不僅要推廣台南在地優質食材，也透過商品包裝介紹台南重要國定古蹟「台南孔廟」，希望藉由深受大家喜愛的「古蹟限定品牌」至聖點心麵，讓每位考生都能在至聖先師孔子的陪伴與加持之下，讀書有信心，一口一甜香，考試能制勝！

台南市文化局指出，新推出的「至聖點心麵」正面結合孔子圖像及台南孔廟全台首學的門額，加上孔子教誨「讀書要多用點心」和「一定要致勝」的正能量口號，背面則是《論語‧學而篇》首章佳句，介紹台南孔廟文昌閣，金黃色的包裝背景則表達了前途光明燦爛的美好意涵。此次以生命力強，落地生根台灣數百年的地瓜來開發新口味，其代表韌性與勤懇的特質更是象徵莘莘學子們在課業上的辛勤研讀與奮戰不懈。希望民眾在品嚐「至聖點心麵」地瓜口味的同時，也能了解學習與師道的美好蘊意。

文化局表示，台南孔廟作為全台首學，每年舉辦春秋兩祭的釋奠典禮，各項儀典依循古禮，兼具傳承及尊師重道的教育意義。在秋祭釋奠典禮及教師節即將到來的前夕，最受歡迎的台南古蹟限定商品「至聖點心麵」和以「水牛」為發想的孔廟智慧牛，呼應學子憑藉一步一腳印的學習取得智慧，孜孜不倦開創人生的希望大門，都是最佳的勵志好禮。台南古蹟限定「至聖點心麵」與「孔廟智慧牛」，販售地點包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館、台南孔廟等處。掌握台南限定紀念商品最新訊息及活動詳情，歡迎持續鎖定台南市政府文化局網站及「藝遊台南」臉書粉絲專頁！