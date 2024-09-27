南投國姓全國咖啡賽成績揭曉　現場分享五強精品咖啡風味

▲2024南投國姓 「全國咖啡烘焙賽」 前十二強優勝選手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／南投報導

2024 南投國姓 「全國咖啡烘焙賽」 今（27）揭曉決賽成績頒獎，由「巴西大叔精品咖啡商號」 翁維瓏奪冠，亞軍由在地的咖啡莊園「佳芳咖啡」 詹清喨拿下。頒獎典禮後的咖啡分享會，現場品嚐前五名烘焙的國姓精品咖啡，更加碼今年COETaiwan 2024 台灣首屆卓越盃咖啡國際競標名列前茅的台灣莊園咖啡。

2024 全國咖啡烘焙賽從9月23起歷經四天的賽程，第一天的說明會與選手試烘、熟悉 woots 烘豆機操作，第二天正式初賽，第三天專業評審進行初賽作品杯測，評選出 12 位優秀選手晉級決賽，到第四天進行決賽與再次評鑑。最終脫穎而出的是來自台北「巴西大叔精品咖啡商號」的翁維瓏，亞軍由南投國姓在地的咖啡莊園「佳芳咖啡」 詹清喨拿下。

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▲國姓鄉邱美玲鄉長與冠軍翁維瓏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



季軍是以個人名義參賽、來自南投草屯的李凱文，第四名是南投魚池「山豬衝吧咖啡館」黃韶煒，第五名是新竹「嶼製商行」彭聖崴，前十二強優勝的其他選手還有南投國姓馨晴咖啡黃美桃、niksen coffee 妮珂森咖啡姚琍鈞、雲林古坑螢之光咖啡工作室黃智偉、BRBP Specialty Coffee 郭志豪、台中 Prayer Coffee Roaster 陳祈安、來自台中的林明佑、來自台北的劉育維。透過全國咖啡烘焙賽的榮耀，一同將國姓精品咖啡推廣到台灣各地。

▲農糧署副署長黃昭興與亞軍詹清喨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分享會額外加碼，特別邀請到榮獲今年 COE Taiwan 2024 台灣首屆卓越盃咖啡國際競標總統獎的「向陽高山咖啡」莊園主林言謙，與大家分享種植咖啡到得獎的心路歷程。來賓聆聽分享的同時，品嚐向陽高山咖啡、鄒築園、雅慕伊咖啡莊園所產的咖啡，一起分享台灣的驕傲，精品咖啡中的精品。

▲2024南投國姓 「全國咖啡烘焙賽」 在經過一週緊湊的賽程，今頒獎典禮揭曉決賽成績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）