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颱風取名「山陀兒」也是熱帶水果名！中南部可見　口感酸甜像山竹

▲▼山竹 。（圖／業者提供）d4341430

▲山竹。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣東方熱帶性低氣壓TD22今凌晨生成，有機會生成今年第18號颱風「山陀兒」，不過「山陀兒」到底是什麼？其實就跟上周的葡萄桑（Pulasan）颱風一樣，都是熱帶水果名，形狀及口感與山竹相似，只是果肉比較少，在台灣中南部見過。

金鼎獎暢銷作家暨熱帶雨林植物收藏家王瑞閔老師，在粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，今年的颱風很熱帶水果，走了一個葡萄桑，又來一個山陀兒。「山陀兒」（Krathon）和先前的「葡萄桑」（Pulasan）颱風一樣，都是以熱帶水果命名，山陀兒果肉白色，口感酸甜，有淡淡香氣，甚是好吃，與山竹有些相似，因此有被暱稱為「小山竹」，只是果肉極少，較為可惜。

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山陀兒原生分布在東南亞低地森林，除了野生，也常被栽培。1919年台灣總督府殖產局園藝試驗場嘉義支場（農業試驗所嘉義分所前身）從新加坡引進，有苗木商改稱它為金錢果或大王果。王瑞閔老師提到，山陀兒在中南部不算少見，除了中興大學、屏科大，在台中以南各縣市的公園，還有私人土地都有見過，「台中的東協廣場偶爾也會販售新鮮水果，花市也常見販售苗木」。

颱風的名字是由世界氣象組織（WMO）颱風委員會所制定，由包含中國、日本、韓國、菲律賓等14個國家組成，每個成員國提供10個名字，然而，當某個颱風造成嚴重災害時，其名字會被永久除名。像是2009年莫拉克颱風造成八八風災，暴雨引發大規模土石崩塌，重創台灣，就被替換「艾莎尼」颱風。

而「山陀兒」颱風有2個前身，2006年的「榴槤」颱風，對菲律賓造成災難性破壞，因此被WMO除名，改由「山竹」取代。不過山竹颱風在2018年，再次對菲律賓和華南沿岸造成嚴重破壞，又被永久除名，改為「山陀兒」。

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