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準「山陀兒」挑戰中颱進逼　有可能發布警報

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來3天內可能有雙颱陸續接力生成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣東南方海面熱帶性低氣壓漸增強，氣象專家林孝儒提醒，下周一到下周三有機會以輕颱或中颱之姿逼近，有颱風警報可能，下周北部及東部為降雨熱區，要防範強風大雨。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前西北太平洋上存在兩個熱帶性低氣壓，分別為TD21及TD22，兩個系統在未來3天內有機會依序增強為今年第17號颱風燕子（Jebi）及第18號颱風山陀兒（Krathon）。而TD21距離台灣遙遠，即使增強為颱風，預測對台灣是沒有影響的。

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不過林孝儒指出，TD22未來的發展將對於台灣天氣有很大相關，預測顯示TD22周末持續位於台灣東南方海面，並將增強發展成輕度颱風。導致周末兩日台灣東北風增強，沿海風浪有逐漸增大外，迎風北部及東部為陰或多雲天氣，短暫陣雨情況也將增多擴大；中南部則影響尚小，為晴或多雲天氣，早晚天氣還算穩定，但午後山區有熱對流帶來短暫雷陣雨機會。

▲▼熱帶性低氣壓TD21及TD22，未來3天內有機會依序增強為燕子颱風及山陀兒颱風。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD21及TD22，未來3天內有機會依序增強為燕子颱風及山陀兒颱風。（圖／氣象署提供）

下周連3天台灣可能受颱風影響，林孝儒指出，下周一至下周三TD22有機會以輕度颱風至中度颱風等級，由台灣以東海域北上，通過日本石垣島附近後持續朝北進入東海，期間除各地風浪顯著增強，不排除有颱風警報可能，中北部及東部將受颱風外圍環流影響，有顯著降雨可能，尤其北部及東北部山區為此預報路徑降雨熱區，要留意較大降雨及累積雨量。

林孝儒表示，下周四預測北方若順利有高空槽線南下通過，那將可加速颱風北上遠離，台灣風雨影響就可望趨緩。

目前台灣東南方海面已有熱帶系統發展增強趨勢，林孝儒提醒，不排除下周前期靠近東部海域北上，甚至有颱風警報的可能。各地沿海風浪勢必顯著增強，而北部及東部則為降雨熱區，務必做好防汛措施。

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