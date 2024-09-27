準「山陀兒」最快周日發海警　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」

▲「山陀兒」颱風最快今晚或明天清晨生成，下周一到下周三影響台灣最劇。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「燕子」颱風今(27日)下午2點生成，對台灣沒有影響，不過日本南方TD22熱帶性低氣壓今晚或明天清晨將生成今年第18號颱風「山陀兒」，以V字型路徑前進，下周一到下周三影響台灣最劇，氣象署估最快周日下半天到下周一上半天可能發海警，陸警不排除落在下周一，暴風圈有機會觸陸，北部、東半部首當其衝。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周天氣要留意日本南方海面TD22熱帶性低氣壓帶來的影響，預計今晚到明天清晨會增強為輕颱，周末台灣將先受外圍雲系影響，北部和東半部會有間歇性陣雨，下周一到下周三雨勢更明顯，將是颱風影響台灣最明顯時刻，北台灣、宜蘭會有局部大雨甚至豪雨。

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張竣堯進一步說明，目前西北太平洋兩個熱帶系統，TD21熱帶低壓今天下午2點增強為輕度颱風「燕子」，路徑朝西北移動，再往東北前進，對台灣天氣沒影響；反而是日本琉球南方海面TD22熱帶低壓要特別留意，最快今晚或明天生成「山陀兒」颱風，周末以V型路徑前進，下周一開始逐漸北上，接近台灣東部外海，下周一、下周二到下周三是最接近台灣時刻。

▲燕子颱風(右)今生成，對台灣沒影響，TD22熱帶低壓(左)可能生成山陀兒颱風，暴風圈不排除觸陸。（圖／氣象署提供）

準「山陀兒」颱風一旦生成後，張竣堯指出，下周一上半天北上過程可能再增強為中度颱風，將以中颱強度影響台灣，不過未來路徑仍有變數，依目前預測模式評估，海警時間可能落在周日下半天到下周一上半天，但要等明天颱風生成後再評估會比較明確。

至於準「山陀兒」未來暴風圈是否可能觸陸，張竣堯表示，根據目前氣象署預測路徑和暴風圈半徑，不排除發布陸警，時間可能落在下周一，暴風圈有機會在下周二觸陸，北部、東半部首當其衝，若V字型北轉角度更偏西，不排除涵蓋更多縣市，但研判颱風中心登陸機率低，不過後續路徑仍有變數，仍要等生成後再進一步評估。

降雨趨勢方面，張竣堯說明，周末兩天受外圍雲系影響，迎風面北部、東半部會有間歇性陣雨，大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，中南部周末兩天多雲到晴，嘉義以南以及山區午後都有較大雨勢機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯提醒，下周一到下周三是影響台灣最明顯時候，下周一北部、東半部有局部大雨；下周二、下周三颱風最接近，整體雨勢更劇烈，北台灣、宜蘭會有豪雨以上等級降雨，中部山區、花東也會有局部大雨，不過颱風路徑仍有變數，要留意最新天氣資訊，路徑不同，降雨區也會有變化。

下周四颱風遠離，張竣堯表示，環境偏東北風，後期東北季風將逐漸影響台灣，周四後有轉涼趨勢。